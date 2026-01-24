 Reggio. Inaugurata la mostra “Hé Entòs Thalassa (Mare Nostrum)” di Elvira Sirio

Reggio. Inaugurata la mostra “Hé Entòs Thalassa (Mare Nostrum)” di Elvira Sirio

La mostra "Hé Entòs Thalassa (Mare Nostrum)", fino al prossimo 14 febbraio, impreziosirà la sala Boccioni di Palazzo Alvaro

REGGIO CALABRIA – A Palazzo Alvaro è stata inaugurata la mostra “Hé Entòs Thalassa (Mare Nostrum)“, personale dell’artista Elvira Sirio che, fino al prossimo 14 febbraio, impreziosirà la sala Boccioni di Palazzo Alvaro. Si tratta di un viaggio, tra dipinti e sculture, alla riscoperta delle radici classiche del territorio, un percorso nato dalla collaborazione tra la Città Metropolitana e l’Aiparc nazionale Ets, presieduta da Salvatore Timpano.

«L’opera di Elvira Sirio – ha detto Carmelo Versace nel corso del suo intervento – rappresenta un esempio di eccellenza artistica profondamente legata alle proprie origini, una testimonianza in carne ed ossa di come, molto spesso, le grandi professionalità le abbiamo in casa e riescono a portare, con discrezione e competenza, il nome di Reggio Calabria e della Città Metropolitana in importanti contesti nazionali. È così che si racconta una Calabria diversa e autentica».

Quindi, il sindaco facente funzioni ha ribadito «il ruolo centrale della cultura come infrastruttura strategica per la crescita delle nostre comunità».
«Accanto alle difficoltà oggettive – ha spiegato Versace – esiste un patrimonio straordinario fatto di arte, storia e creatività. La cultura ci consente di elevare la narrazione della nostra terra e di superare stereotipi e classifiche che non restituiscono la sua reale complessità».

Carmelo Versace ha, poi, rivolto un ringraziamento alla critica d’arte e curatrice della mostra Giulia Maria Sidoti, al presidente Salvatore Timpano e a quanti «operano, quotidianamente, nel tessuto culturale cittadino, contribuendo a rafforzare il legame tra istituzioni e comunità».

«Investire nella cultura – ha concluso il sindaco facente funzioni rimarcando l’impegno pluriennale dell’amministrazione Falcomatà per un settore ritenuto vitale – significa investire nell’identità, nella consapevolezza e nel futuro di Reggio Calabria».

