 Reggio. Inaugurato il villaggio Bergarè

Reggio. Inaugurato il villaggio Bergarè

Redazione

Reggio. Inaugurato il villaggio Bergarè

Tag:

venerdì 24 Ottobre 2025 - 08:13

Su il sipario per il Festival dedicato al Bergamotto, organizzato dalla Camera di Commercio e sostenuto dal Comune e dalla Metrocity

REGGIO CALABRIA – “Un’iniziativa che si ripete, si migliora e che si arricchisce di tante novità, grazie ad una sinergia istituzionale che punta su ciò che rappresenta meglio la nostra identità e il nostro patrimonio agroalimentare” – queste le parole del Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà intervenuto al momento inaugurale di Bergarè.

“La missione che ci proponiamo di raggiungere con eventi come questo – sottolinea – è quello di creare una rete pubblico-privata che metta assieme le esigenze della filiera del bergamotto, con le aziende che lavorano ed esportano il prodotto, ma soprattutto, con buyers internazionali, che, grazie alla grande attività di promozione e valorizzazione del nostro oro verde, riconoscono l’inestimabile valore economico e sociale che rappresenta per l’intero territorio della Città Metropolitana”.

“Questa quarta edizione di Bergarè sarà accompagnata da eventi collaterali, appositamente programmati e voluti come il progetto DIGITALIZE che coinvolge stakeholders provenienti da otto Paesi europei, finalizzato a promuovere attività e scambi culturali sul tema della digitalizzazione e della sostenibilità del turismo, favorendo l’uso di strumenti innovativi per migliorare l’esperienza dei visitatori, attrarre nuovi target di turisti, promuovere appunto la sostenibilità e l’innovazione nel settore turistico”.

“Grazie a tutte le aziende e alle associazioni che animeranno, da qui ai prossimi giorni, una kermesse che possiamo definire istituzionalizzata, e che genererà – siamo certi – aggregazione, attrattività e grande interesse”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
Reggio. Auto si schianta contro la vetrina di un bar: cinque feriti, uno grave VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED