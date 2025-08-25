 Reggio. Incendio in un appartamento di Arghillà, intervenuti i Vigili del fuoco

Dario Rondinella

lunedì 25 Agosto 2025 - 08:11

Le operazioni di spegnimento, sono durate oltre un’ora, hanno visto impegnate tre squadre dei Vigili del fuoco

REGGIO CALABRIA – Paura nella giornata di ieri ad Arghillà, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al sesto piano di uno stabile. Le operazioni di spegnimento, durate oltre un’ora, hanno visto impegnate tre squadre dei Vigili del fuoco: due provenienti dalla sede di via Europa e una da Villa San Giovanni.

Con l’ausilio dell’autoscala, i pompieri sono riusciti ad accedere dal balcone e a domare rapidamente le fiamme, che si erano sviluppate in cucina. L’appartamento è stato poi messo in sicurezza, anche se risulta gravemente danneggiato dal calore e dalla fuliggine.

Grazie al tempestivo intervento, le fiamme non si sono propagate agli altri locali attigui né agli appartamenti vicini. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

