Reggio. Iniziativa per discutere di dignità, parità e valorizzazione del ruolo delle donne nella società

giovedì 27 Novembre 2025 - 15:01

La convention è promossa dalla Città Metropolitana per aprire un dialogo autentico e multidisciplinare sui diritti delle donne

REGGIO CALABRIA – “Uguaglianza, rispetto e tutela: una prospettiva trasversale sulle donne” è il titolo della convention promossa dalla Città Metropolitana per aprire un dialogo autentico e multidisciplinare sui diritti delle donne, approfondendo un tema in grado di decifrare la complessità delle sfide che le donne affrontano quotidianamente e, soprattutto, per individuare soluzioni concrete attraverso il contributo qualificato dei relatori che hanno aderito in rappresentanza di tutti i livelli istituzionali, educativi, sociali e professionali della città.

I saluti istituzionali sono affidati al Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà e alla Presidente del Tribunale di Reggio Calabria Maria Grazia Arena. Il programma di interventi, cadenzato ed introdotto da Daniela De Blasio, vedrà la partecipazione di: Sofia Ciappina (Psicologa e Docente dell’Università Mediterranea); Giulia Iannace (Ginecologa); Anna Maria Cama (Dirigente Scolastica Righi-Boccioni-Fermi); Caterina Asciutto (Magistrato della Corte d’Appello); Angela Corigliano (Commissario Capo – Questura); Maria Emanuela De Vito (Avvocato); Susanna Quattrone (Confapi); Francesca Mallamaci (Centro Antiviolenza ‘Angela Morabito’); Paola Carbone (Avvocato Consigliera di Parità Città Metropolitana). Le conclusioni saranno a cura del Segretario e Direttore generale dell’Ente, Umberto Nucara.

L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria con il riconoscimento di un credito ai fini della formazione obbligatoria.

