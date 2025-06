Reggio. Intensificati i servizi a tutela del consumatore e del decoro urbano 

Sequestrati 5 quintali e mezzo di derrate alimentari. Sorpresi e denunciati due extracomunitari che avevano abbandonato numerosi rifiuti

REGGIO CALABRIA – La Polizia Locale, di concerto con il Servizio di Igiene Alimentare dell’A.S.P., ha effettuato un sequestro di derrate alimentari e prodotti edibili lavorati per un totale di oltre mezza tonnellata. La merce esposta per la vendita in forma ambulante non rispettava le norme in materia di tracciabilità del prodotto.

Il venditore è stato anche sanzionato per occupazione abusiva del suolo pubblico e vendita in zona non consentita. Il totale delle sanzioni contrastate ammonta ad oltre 10.000 euro, mentre la merce sequestrata dovrà essere smaltita secondo le procedure prescritte dall’A.S:P.

Le attività si inquadrano nel più generale dispositivo di tutela del decoro urbano, nell’ambito del quale, nella notte tra mercoledì e giovedì, gli agenti del comandante Zucco hanno fermato, fotosegnalato presso il gabinetto di polizia scientifica del Comando ed infine denunciato due extracomunitari privi di documenti che nel rione S. Caterina avevano abbandonato sul suolo pubblico un’ingentissima quantità di rifiuti ingombranti. Le attività ispettive, anche di concerto ed in sinergia con gli altri attori istituzionali, continueranno senza sosta nei prossimi giorni.