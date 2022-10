Reggio, "KindZone - Storie visibili" racconterà l'anima dei luoghi - Tempostretto

Iniziaitva di Adexo (in collaborazione con Europe Direct e Assessorato comunale alle Politiche giovanili) in occasione dell'Anno europeo dei giovani

REGGIO CALABRIA – Nasce KindZone (“zona gentile”, cioè) – Storie Visibili: un percorso per raccontare l’anima dei luoghi e permettere loro di prender forma e voce.

L’iniziativa è promossa, in occasione dell’Anno europeo dei giovani, dall’associazione Adexo – che da anni si occupa di workshop incentrati sulla scrittura narrativa, drammaturgica, sonora e della comunicazione orientata alla gentilezza – in collaborazione con Europe Direct Reggio Calabria e Assessorato comunale alle Politiche giovanili.

Il workshop, che prenderà il via il 29 novembre e consterà di 7 incontri pomeridiani, gratuiti e a numero limitato, si rivolge a potenziali partecipanti da un minimo di 18 a un massimo di 35 anni.

Articoli correlati