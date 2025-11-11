 Reggio. La Metrocity, aderisce a “Vesti d’Arte”

Reggio. La Metrocity, aderisce a “Vesti d’Arte”

Redazione

Reggio. La Metrocity, aderisce a “Vesti d’Arte”

Tag:

martedì 11 Novembre 2025 - 14:17

REGGIO CALABRIA – La Metrocity partecipa a “Vesti d’Arte – L’abbraccio tra Italia e Polonia nel nome di Versace”, evento dedicato al dialogo tra arte, moda e cultura internazionale, in programma giovedì 13 novembre 2025 alle ore 17:00 presso Palazzo Corrado Alvaro, sede dell’Ente metropolitano.

Promosso dalle associazioni MIRFA – Movimento Italiano per l’Innovazione e la Rinascita dell’Arte e Związek Polaków w Kalabrii, con la curatela di Marilena Rango e Katarzyna Gralinska, “Vesti d’Arte” nasce per celebrare l’incontro tra la cultura italiana e quella polacca, nel segno del genio creativo di Gianni Versace, icona mondiale della moda e simbolo della Calabria nel mondo.

Durante la serata saranno conferiti riconoscimenti internazionali a personalità di rilievo del panorama artistico e culturale. Il pubblico potrà inoltre assistere a sfilate di moda, mostre d’arte e a una performance di body art firmata da Lorenza Stamati, con la partecipazione di artisti italiani e polacchi.

“Siamo orgogliosi che Palazzo Alvaro ospiti un evento di tale spessore, capace di unire due popoli nel nome della bellezza e della creatività – ha dichiarato il Vice Sindaco della Città Metropolitana, Carmelo Versace. ‘Vesti d’Arte’ rappresenta un ponte ideale tra le radici calabresi e la visione internazionale che Gianni Versace ha saputo incarnare. È un tributo all’arte, alla moda e alla cultura come strumenti di dialogo e crescita reciproca.

Reggio Calabria è sempre più una città aperta alle contaminazioni culturali e alla valorizzazione del talento – ha aggiunto Carmelo Versace –. Eventi come questo dimostrano come la sinergia tra istituzioni, associazioni e artisti possa generare occasioni di prestigio e di promozione per il nostro territorio.”

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
La Giunta Schifani, Cuffaro e la sanità in Sicilia: anatomia di una caduta di credibilità
Messina, riparte il dibattito sui mega studentati universitari: la Zanklon non sarà in aula
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED