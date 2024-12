Reggio. La Metrocity ancora protagonista ad Artigiano in Fiera

La kermesse lombarda ha segnato il debutto del nuovo brand territoriale della Città Metropolitana

REGGIO CALABRIA – Grande successo per la Città Metropolitana di Reggio Calabria ad “Artigiano in Fiera”, la più grande fiera internazionale di settore che ha appena aperto i battenti fra i padiglioni di Milano-Rho. All’inaugurazione erano presenti il vicesindaco Carmelo Versace ed il consigliere delegato Domenico Mantegna che hanno visitato le oltre 30 aziende del territorio reggino presenti a FieraMilano fino al prossimo 8 dicembre. Nell’occasione, ha fatto il suo debutto anche il nuovo brand di Palazzo Alvaro che, forte dell’efficacia del “Anima autentica” ideato da Living Camera, assegna una veste moderna, identitaria e facilmente riconoscibile alle produzioni ed alle attività della MetroCity.

“Anche quest’anno – ha detto Versace – la Città Metropolitana ha coinvolto le aziende del territorio che potranno far conoscere i propri prodotti durante l’importante manifestazione internazionale, dove si attendono più di un milione di visitatori e a cui hanno aderito 3000 artigiani provenienti da 100 Paesi di tutto il mondo”. “Una kermesse importante – ha sottolineato – che vede fra i protagonisti ben 31 imprese reggine selezionate dall’Ente attraverso un bando di evidenza pubblica. Praticamente, un terzo in più rispetto a quelle che hanno accompagnato la Città Metropolitana nella passata edizione, segno del grande interesse che continua a riscuotere l’attività fieristica promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà”.

“La partecipazione di Reggio Calabria all’evento milanese – ha proseguito il vicesindaco metropolitano – sarà anche l’occasione per il debutto assoluto del nuovo brand territoriale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, con il concept narrativo di Anima Autentica sviluppato da Living Camera, che richiama elementi naturali come il mare, il sole, i frutti della terra, formando un’immagine stilizzata del drago, simbolo di protezione, rappresentato nel mosaico dell’antica Kaulon. L’obiettivo è, senza dubbio, quello di rafforzare l’immagine della Calabria autentica e dell’alta qualità, anche attraverso le produzioni tipiche e innovative dei nostri artigiani del settore agroalimentare che continuano a riscuotere successi e premi internazionali”.

Per il consigliere Domenico Mantegna, poi, la partecipazione della Città Metropolitana reggina “sta riscuotendo un notevole successo”. “Abbiamo recepito molta soddisfazione da parte delle nostre aziende”, ha specificato il delegato nell’aggiungere come “i nostri stand sono gettonatissimi e frequentati da tantissimi visitatori”. “Artigiano in fiera, a Milano – ha proseguito – è una grandissima vetrina internazionale. Chi viene qui è alla ricerca di prodotti particolari e quelli espressi dal nostro territorio metropolitano stanno registrando un interesse molto particolare. Penso all’olio extravergine d’oliva, al bergamotto e ai suoi derivati, alle novità assolute mostrate dal settore del beverage”.

“Ci sono tantissime eccellenze – ha concluso – come una birra prodotta con l’acqua aspromontana o un gin al bergamotto, ma anche il vino, il miele e moltissimi altri prodotti che rappresentano l’unicità e la particolarità delle nostre peculiarità artigianali lungo tutto il territorio nazionale. Grandi conferme, infine, si registrano per il comparto delle produzioni di salumi e formaggi, con aziende consolidate e molto ricercate dai visitatori”.