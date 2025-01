Reggio. Lanucara: “Per Piazza del Popolo la politica si unisca su una battaglia di civiltà”

L'Assessore alle Attività Produttive dell'Esecutivo Falcomatà interviene sulla vicenda che riguarda Piazza del Popolo

REGGIO CALABRIA – “Va ribadita, sostenuta e adeguatamente valorizzata la scelta operata dalla nostra Amministrazione comunale che, negli ultimi giorni, ha dato concretezza ad un procedimento da lungo tempo in atto, decidendo di ripristinare la legalità, la sicurezza e le necessarie condizioni di dignità e di decoro in Piazza del Popolo, uno dei contesti che, per svariati motivi, risulta fra i più complessi e difficili della città”. E’ quanto afferma in una nota l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Reggio Calabria, Marisa Lanucara.

“Da istituzioni consapevoli e responsabili – aggiunge – siamo convinti che la politica su questi temi fondanti, che riguardano la lotta all’illegalità ed al degrado, debba unirsi e mettere al bando ogni atteggiamento divisivo. Certe sfide impongono unità, responsabilità, maturità di giudizio e buon senso, al di là delle casacche di partito e delle contrapposizioni politiche”.

“Per questo le recenti sortite di alcuni rappresentanti della Lega appaiono francamente incomprensibili e fuori luogo – prosegue l’Assessore – i vari consiglieri comunali leghisti, in svariate occasioni, si sono lasciati andare a considerazioni certamente discutibili. Hanno deciso di affidarsi ad un atteggiamento populista pur di schivare il vero nocciolo della questione. Quelli della Lega difendono gli abusivi, quando l’abusivismo, senza voler ovviamente generalizzare, è probabilmente l’ultimo dei problemi di taluni commercianti che esercitano la loro attività all’interno della storica piazza reggina”.

“La decisione della nostra Amministrazione comunale, in questo contesto, assume un’importanza fondamentale per la Reggio sana, civile, democratica e che, ogni giorno, lavora ed opera per la legalità. Su Piazza del Popolo, il Comune ha assunto, senza dubbio, una scelta coraggiosa, alla stregua dell’abbattimento di alcuni manufatti al Parco Lineare Sud o in altre zone sensibili della città, si pensi ad esempio al Lungomare di Gallico, perché va ad intaccare incrostazioni che rappresentano, da decenni, il freno allo sviluppo del nostro territorio”.

“Per questo, la determinazione pubblicamente espressa dal sindaco Giuseppe Falcomatà, all’esito del procedimento disposto a valle di una fitta interlocuzione e di una lunga vicenda amministrativa che ha riguardato gli operatori regolari della piazza, ed anche quelli abusivi, va sostenuta ed incoraggiata dalle forze sane della città, a cominciare dai rappresentanti di tutte le forze politiche. Sorprende, quindi, la presa di posizione della Lega che è assolutamente incompatibile con l’animo di chi ha davvero a cuore le sorti della nostra città”.

“Sul punto sarebbe utile raccogliere il parere della senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, autorevole componente della Commissione parlamentare Antimafia. Cosa pensa della decisione del Comune di ripristinare la legalità in Piazza del Popolo? Cosa pensa di Piazza del Popolo e soprattutto di ciò che era diventato quello spazio? Da questo punto di vista basta riferirsi alle numerose operazioni congiunte di polizia che hanno riguardato l’abusivismo imperante e le molteplici problematiche evidenziate, dal punto di vista legalitario ma non solo per le irregolarità commerciali. Sarebbe importante un suo intervento verso i rappresentanti locali del suo partito – conclude l’Assessore – affinché riescano a comprendere appieno e fino in fondo il senso di una battaglia di civiltà, giustizia e legalità. Perché, su temi così delicati , e la storia, purtroppo, ce lo insegna, certi silenzi fanno più male delle parole dette a vanvera”.