Reggio. Latella: “L’Ammiraglio Agostinelli ha i requisirti per proseguire un percorso virtuoso”

Il consigliere comunale di Italia Viva, Giovanni Latella interviene dopo la querelle con il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella

REGGIO CALABRIA – «Esprimo sostegno e fiducia nel lavoro svolto in questi anni dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale di Gioia Tauro, ammiraglio Andrea Agostinelli». Lo scrive in un comunicato stampa il consigliere comunale di Italia Viva, Giovanni Latella dopo la querelle con il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella.

«Si è trattato di un lavoro che ha dato grande impulso allo sviluppo costante del Porto di Gioia Tauro, fino a portarlo ad essere uno dei primi porti europei. Questo risultato è frutto di un impegno costante, che ha messo in luce il potenziale del porto, che è stato guidato con competenza e dedizione dall’ammiraglio Agostinelli – ha poi evidenziato il consigliere – credo che le Istituzioni e chi è preposto debbano sostenere l’operato dell’Ammiraglio. Agostinelli ha tutte le carte in regola per continuare un percorso virtuoso per lo sviluppo non solo dell’area del Porto, ma anche del retroporto che dovrebbe costituire una grande opportunità per tutto il territorio della Città metropolitana e della Calabria intera».

«Il retroporto – secondo il consigliere – potrebbe diventare un polo di sviluppo fondamentale per l’occupazione giovanile, in grado di attrarre investimenti e creare nuove opportunità di lavoro. Questo connubio tra le attività portuali e quelle del retroporto ha una grande potenzialità di essere un vettore di miglioramento sociale, economico e occupazionale per tutta la Regione, e rappresenta una grande sfida che può realmente fare la differenza per la crescita del nostro territorio», ha concluso Latella.