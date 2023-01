Reggio. Lavoro, 12 opportunità professionali. La soddisfazione di Brunetti - Tempostretto

Le offerte arrivano dalla Società Eutalia srl e dall’Agenzia per la Coesione Territoriale

La società del Ministero dell’Economia e delle Finanze Eutalia srl e l’Agenzia per la Coesione Territoriale ricercano professionisti per supportare l’Autorità di Gestione del Programma e gli Organismi Intermedi delle città di Bologna, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Torino nella gestione dei macro-processi relativi alle fasi di programmazione e attuazione, sorveglianza, monitoraggio e controllo. La partecipazione alla selezione potrà avvenire entro le ore 18.00 del 23 gennaio 2023 tramite il sito eutalia.eu. L’avviso è pubblicato anche sul sito ponmetrorc.reggiocal.it

Le figure richieste

In tale contesto, per il supporto alla conduzione del PON METRO del Comune di Reggio Calabria, è prevista la formazione di un team composto da dodici professionisti: un esperto senior specialista supporto giuridico specifico in copyright e cyber security, un esperto middle web content manager, un esperto middle social media manager; un esperto junior web content manager; un esperto senior specialista in politiche per l’occupazione e l’inserimento lavorativo, un esperto senior informatico, due esperti senior monitoraggio e rendicontazione, due esperti senior controlli di I livello e Autorità di Audit e due esperti senior in Comunicazione Istituzionale.

Fattore importante

“La costituzione di un team di esperti a supporto dell’Organismo Intermedio del PON METRO del Comune di Reggio Calabria, diretto dalla dirigente Carmen Stracuzza, è certamente un fattore rilevante per meglio corrispondere ai fabbisogni di sviluppo sostenibile, sociale ed economico del territorio e della comunità reggina” ha affermato il Sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti.