Reggio. Lido comunale, consegnate le chiavi delle cabine al gestore

A Palazzo San Giorgio si è tenuta una riunione per programmare gli interventi con lo stanziamento da 3 milioni di euro del Ministero della Cultura

REGGIO CALABRIA – Completata la prima parte degli interventi previsti per il lido comunale. Sono state consegnate, secondo il cronoprogramma fissato, le chiavi delle aree destinate ai servizi di balneazione al gestore individuato a seguito di bando pubblico e da questo momento sarà possibile fruire delle cabine e dei servizi disponibili nel primo segmento ultimato della struttura. Nello specifico, per quanto riguarda il settore Lavori Pubblici, grazie a un finanziamento di un milione e mezzo di euro, è stata prevista la riqualificazione delle aree esterne, la ristrutturazione di 92 cabine e dei bagni.

A darne notizia è l’Assessore comunale con delega al Lido, Carmelo Romeo, che ha specificato: «Non si tratta di un intervento spot per permettere semplicemente ai cittadini, nella seconda parte di questa estate, di usufruire del lido in condizioni degne, ma è piuttosto una sorta di miniatura di quello che, secondo gli intendimenti dell’Amministrazione e l’indirizzo del sindaco Falcomatà, sarà il nostro lido comunale in futuro. In quest’area i lavori sono finiti e non interverremo più, si tratta di un segmento di come sarà il lido comunale una volta ultimati tutti gli interventi in programma».

Per quanto riguarda invece la gestione della struttura, il Settore Attività produttive del Comune «grazie all’impegno della dirigente Loredana Pace e del settore – ha aggiunto l’Assessore – già dal 22 luglio ha autorizzato per l’ingresso al lido, per le attività propedeutiche all’avvio attività, il soggetto aggiudicatario della procedura negoziata a seguito della manifestazione d’interesse».

Inoltre, ha specificato l’Assessore, dando continuità al lavoro svolto finora, «Lo stesso settore ha provveduto a consegnare al gestore le chiavi della cabine della struttura affinché i fruitori possano noleggiarle. Sulla pagina ufficiale del Comune di Reggio Calabria è stato pubblicato il numero di telefono al quale rivolgersi per le prenotazioni e le informazioni relative allo stabilimento balneare».

Nei giorni scorsi, a palazzo San Giorgio, si è tenuta una riunione, presenti il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore ai Lavori pubblici Franco Costantino, il dirigente ai Lavori Pubblici Bruno Doldo e l’Assessore Romeo. «L’incontro – ha specificato Romeo – ha riguardato il prossimo intervento che metteremo in campo, relativo al lido comunale con i tre milioni di euro del Ministero della Cultura. Sono attività che partiranno subito dopo l’estate. Abbiamo programmato le attività per avviare subito la parte amministrativa per le procedure di gara che ci consentiranno, il prossimo anno, di avere a disposizione un’altra porzione molto più ampia di lido comunale».

In conclusione «Parallelamente a ciò – ha evidenziato Romeo – la Soprintendenza sta espletando le procedure su un altro intervento che riguarda la sua parte di finanziamento di due milioni di euro. Dopo tanti anni possiamo dire che si inizia a vedere in concreto il lido che finalmente potrà tornare ad essere un luogo da sogno sia per i reggini sia per chi, come i turisti, potrà imparare a scoprirne l’incanto».