Reggio Live Fest. Serena Brancale chiuderà l’edizione 2025, a giorni la presentazione del cartellone

La conferenza stampa ufficiale del Reggio Live Fest è attesa nei prossimi giorni, dove sarà annunciato l'intero cartellone degli eventi

REGGIO CALABRIA – Sarà Serena Brancale, in gara a Sanremo 2025 tra i Big del Festival con la canzone “Anema e Core”, a chiudere l’edizione 2025 di Reggio Live Fest. La cantautrice pugliese, il 16 settembre (unica tappa in Calabria) si esibirà con un concerto sul lungomare Falcomatà il 16 settembre. E’ il direttore artistico della rassegna, Ruggero Pegna a darne notizia in un post. Reggio Live Fest, si svolgerà dal 10 al 16 settembre. Nei prossimi giorni il direttore artistico presenterà il programma completo del festival. Oltre alla Brancale, i nomi che comporranno i nomi del cartellone, saranno altri, come ha scritto sempre Ruggero Pegna sulla sua pagina Facebook. Il 19 luglio Stefano Bollani Quintet, il 21 luglio lo show “Meglio stasera” di Stefano de Martino (tutti e due in piazza del Popolo) e il 10 agosto Afterhours ( anche in questo caso, unica tappa in Calabria) con il live celebrativo per il ventennale di “Ballate per piccole iene“, in piazza Castello.