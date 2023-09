Reggio. L’Università eCampus Main Sponsor della LFA, l'attaccante Rosseti in amaranto - Tempostretto

"Il nostro impegno sarà quello di continuare a lavorare con entusiasmo per poter ripagare la fiducia che ha dimostrato eCampus"

REGGIO CALABRIA – L’Università eCampus, uno dei principali atenei online in Italia con oltre 85.000 iscritti, sarà il Main Sponsor del club per la stagione sportiva 2023/24.

L’Università eCampus è strutturata come un ateneo tradizionale per quanto riguarda le sessioni d’esame e il titolo di studio rilasciato, ma è organizzata secondo un modello didattico flessibile, programmato a partire dalle esigenze dello studente, che può studiare quando e dove vuole: le lezioni sono online e sempre disponibili, perché caricate su una piattaforma e-learning accessibile 24/7 da pc, tablet e smartphone.

“Siamo onorati che una realtà importante come eCampus decida di diventare “Main Sponsor” della società amaranto. Questo deve essere un motivo d’orgoglio per la Città e per tutti i suoi tifosi”, afferma il presidente del club Virgilio Minniti. “Il nostro impegno sarà quello di continuare a lavorare con entusiasmo per poter ripagare la fiducia che ha dimostrato eCampus accettando di diventare protagonisti di questa nuova avventura”.

L’attaccante Lorenzo Rosseti è un nuovo calciatore della LFA Reggio Calabria

Lorenzo Rosseti, classe 1994, cresciuto nelle giovanili del Siena, ha esordito in serie B con i bianconeri nella stagione 2013/14 realizzando sei gol. Il suo esordio in serie A nel 2015 con la maglia dell’Atalanta nel match contro il Chievo Verona.

La numerazione ufficiale degli amaranto per la stagione 2023-2024:

1 Marco Fecit

4 Francesco Salandria

5 Andrea Ingegneri

6 Eliman Cham

7 Domenico Mungo

8 Emanuele Zucco

10 Manuel Ricci

11 Gabriel Bianco

14 Andrea Zanchi

15 Enzo Fabricio Ponzo

16 Marco Bontempi

17 Antonino Barillà

20 Alessandro Provazza

21 Ivan Altamura

22 Miguel Angel Martinez

23 Marcel Perri

24 Luigi Aquino

25 Matteo Martiner

27 Lorenzo Rosseti

28 Kevin Bright

30 Giuseppe Coppola

32 Christian Dervishi

66 Stefano Parodi

68 Domenico Girasole

75 Samuele Latella