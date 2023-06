Reggio. Mediterranea, presentato il nuovo anno accademico e le novità - Tempostretto

Restano confermate le opportunità didattiche dell’Offerta Formativa nelle aree di studio già esistenti, proposti due nuovi corsi di laurea magistrale

REGGIO CALABRIA – Tempo di esami di maturità e quindi per i ragazzi è tempo anche di scegliere il percorso universitario più idoneo alle loro capacità e inclinazioni. Università non solo come opportunità di entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro, ma anche come palestra di vita, luogo di confronto e crescita. “Sono molto incoraggianti i dati registrati in merito ai nostri corsi, +3,7% a livello di immatricolati cos’ come i dati pubblicati nei giorni scorsi evidenziano come l’85% dei nostri laureati si dichiarano soddisfatti sia del percorso di studio sia del rapporto con il corpo docente. Questi dati incoraggiano la nostra offerta formativa che quest’anno si arricchisce di due nuovi corsi di laurea e l’ammodernamento di altri. Non abbiamo toccato la contribuzione studentesca nonostante il costo della vita sia notevolmente aumentato, abbiamo migliorato piattaforma informatica e servizi. Prevediamo l’esonero totale per studenti vittime della criminalità organizzata così come per gli studenti detenuti.” – dichiara il rettore Giuseppe Zimbalatti presente oggi in conferenza stampa insieme alla dottoressa Rossella Marzullo (orientamento) il dottore Antonino Vitetta (delegato didattica) e Girolamo De Giglio presidente consiglio studenti.

I percorsi storici e le novità

Per il prossimo anno restano confermate le opportunità didattiche dell’Offerta Formativa

nelle aree di studio di Agraria, Architettura, Design, Ingegneria, Economia, Giurisprudenza,

Scienze Infermieristiche, Scienze Sportive e Scienze Umane mentre sul fronte delle novità, proposti due nuovi corsi di laurea magistrale di durata biennale per il completamento dei percorsi delle lauree di Design, con il corso in “Design per le culture mediterranee. Prodotto | Spazio | Comunicazione”, e di Scienze della Educazione e della Formazione, attraverso il corso in “Progettazione pedagogica e gestione dei servizi educativi per i minori” in corso di accreditamento per l’anno accademico 2023-2024. In totale, quindi, per il prossimo anno sono previsti 25 Corsi di Laurea, tra corsi triennali, magistrali biennali, magistrali quinquennali, suddivisi in 50 percorsi formativi e 28 differenti classi di Laurea e di Laurea Magistrale. La nuova offerta formativa si completa con numerosi percorsi di formazione post laurea, tra i quali 5 corsi di Dottorato di Ricerca e 5 Master che interessano tutte le aree didattiche presenti nella Mediterranea, la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e il Corso di Formazione per il conseguimento delle Specializzazioni per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità (TFA).

Erasmus Italia

“Siamo a tutti gli effetti un’opportunità nelle scelte dei nostri giovani che riesce a garantire la possibilità di rimanere a studiare nella loro terra con tutti i vantaggi non solo economici, per favorire questo abbiamo avviato anche un programma sperimentale sotto l’egida del ministero che si chiama Erasmus Italia, da la possibilità a che sceglie di rimanere a Reggio di fare il proprio Erasmus in importanti realtà italiane. I dati in crescita di cui ho parlato prima ci danno ragione, ci auguriamo di migliorarli e di essere utili per i nostri giovani. Anche i dati relativi all’occupazione sono incoraggianti da uno a 5 anni dalla laurea sono l’82%. – conclude il rettore.