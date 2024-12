Reggio. Metrocity, approvato il Programma triennale Opere pubbliche 2024-2026

Disco verde alla progettazione della viabilità interna. Istituito il Tavolo Osservatorio permanente sull’Agricoltura

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, nel corso dell’ultima seduta svoltasi a Palazzo Alvaro, ha approvato una serie di provvedimenti, tra cui diverse variazioni di bilancio e debiti fuori bilancio. Nel corso della riunione che ha registrato all’ordine del giorno 22 punti, sono stati approvati anche: la partecipazione al ‘MedLife 2024’; la ripartizione e l’utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza. Disco verde anche per il Programma triennale delle opere pubbliche 2024-2026, elenco 2024; lo schema di convenzione per lo svolgimento del ruolo di Stazione appaltante qualificata assunto dalla Città metropolitana di Reggio Calabria; è stato istituito il ‘Tavolo permanente con funzione di Osservatorio sulle tematiche dell’agricoltura e dello sviluppo rurale’. L’aula ha anche dato esito favorevole all’applicazione della quota avanzo accantonato al 31/12/2023 relativamente alla ‘conciliazione e risarcimento del danno da perdita di chance per la mancata assegnazione degli obiettivi per gli anni 2014 e 2015 ai dirigenti.

E’ stato approvato il Regolamento per la concessione dei contributi e per il riconoscimento di eventi di alta valenza identitaria a Enti pubblici e organizzazioni private della Città metropolitana di Reggio Calabria”; la Convenzione di ricerca con il dipartimento Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, relativa al progetto ‘Indicazioni sull’uso di risorse idriche non convenzionali e sulla conseguente risposta produttiva di piante per uso alimentare in aree affette da siccità’. Infine è stato istituito il ‘Tavolo permanente con funzione di osservatorio per le Associazioni micologiche.

In apertura della seduta, dopo l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, alcuni consiglieri metropolitani di minoranza hanno lasciato i lavori motivando una mancanza di coinvolgimento sugli argomenti e stesura dell’ordine del giorno del Consiglio. Sull’argomento la replica del vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, ha evidenziato, invece, l’unità di intenti sull’ordine del giorno di tutti i capigruppo, compresi quelli di minoranza. Lo stesso Versace ha relazionato sull’approvazione del Piano Opere Pubbliche, elenco 2024, indicando prioritariamente il finanziamento della progettazione di due opere viarie: la Santa Lucia (Fiumara)-Campo Calabro e quella della Vallata del Sant’Agata, i cui finanziamenti sono attesi dalla Regione Calabria. Inoltre vi è stato il forte impulso da parte dell’Ente per il finanziamento relativo alla valorizzazione del ‘Belvedere di Sant’Elia’ a Palmi. Il sindaco Falcomatà ha ricordato inoltre il riconoscimento ottenuto dal progetto MedLife2024. In ambito culturale il consigliere Quartuccio, informando l’aula sulla mostra ‘SalvArti’, già presentata a Roma, ora in atto a Milano, e che sarà di scena, nel 2025 anche a Reggio Calabria, ha ribadito l’importanza dell’assegnazione da parte dell’Agenzia nazionale dei Beni confiscati, alla Città metropolitana della nuova collezione di opere d’arte confiscate alla criminalità organizzata esposta in maniera permanente a Palazzo Crupi. Sull’avvio del Tavolo permanente con funzione di Osservatorio sulle tematiche dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, il consigliere Fuda ha evidenziato l’importanza di tale strumento che “mette in rete tutti i protagonisti del settore”.

“Seduta di Consiglio intensa con 23 punti all’ordine del giorno discussi, purtroppo, solo dai consiglieri di maggioranza. Dispiace infatti – ha affermato il sindaco Falcomatà a margine dei lavori – aver dovuto constatare l’abbandono dell’aula da parte minoranza perché sono stati discussi argomenti nevralgici per lo sviluppo del territorio metropolitano. Uno su tutti: il Piano triennale delle Opere pubbliche, con l’inserimento di importanti infrastrutture, in particolare per ciò che concerne le arterie viarie e la mobilità interna rispetto alle quali, aspettiamo la convocazione, da parte della Regione Calabria, per la sottoscrizione della convenzione e, quindi, la possibilità conseguente di poter avviare tutti gli atti successivi relativi alla progettazione e alla cantierizzazione”.

“Sono importanti opere che riguardano, soprattutto, il collegamento fra i Comuni e, quindi, il lavoro che, da tempo, la Città metropolitana sta conducendo per ridurre l’isolamento dei nostri territori. Accanto a questo – ha evidenziato il primo cittadino – sono stati approvati, purtroppo, anche alcuni debiti fuori bilancio risalenti a 10 o 20 anni fa, alcuni dei quali che riguardano il risarcimento del danno da perdita di chance per la mancata assegnazione degli obiettivi ai dirigenti della Città metropolitana. Questo è un danno che, purtroppo, è stato arrecato dal mancato assolvimento di alcune prerogative che erano in capo all’Ente. Successivamente, è stato approvato il regolamento per l’erogazione di contributi rispetto agli eventi culturali che sono marcatamente identitari del territorio metropolitano. Rispetto a questo – ha concluso Falcomatà – l’Ente ha voluto aggiornare, anche sotto il profilo della trasparenza, i criteri per l’assegnazione delle somme nella piena consapevolezza di riaffermare che sono scelte di carattere politico ed attività che, anche attraverso gli eventi, possono permettere di promuovere meglio il comprensorio, le sue tipicità ed eccellenze”.