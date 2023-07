Reggio. Metrocity, approvato il rendiconto 2022, previsti ulteriori fondi per la Varia di Palmi - Tempostretto

Ok al rendiconto 2022, nuovi fondi per la Varia di Palmi, il Nostro-Repaci di Villa San Giovanni ed un sostegno ai Comuni per progetti di utilità sociale

REGGIO CALABRIA – L’Aula di Palazzo Alvaro, con la riunione di ieri, ha approvato tutti i punti previsti all’ordine del giorno. A partire dall’approvazione del rendiconto 2022, definito dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace, “un momento importante per l’Ente”. Dopo di che poi sono state discusse ed approvate tre importanti novità: il nuovo protocollo che riguarda la Varia di Palmi con un finanziamento di ulteriori 50000 euro che “non vanno a togliere nulla – ha spiegato sempre Versace -a quello che è il capitolo di spesa, con cui vengono finanziate questo tipo di iniziative, poichè la Biennale si svolgerà ogni due anni.

Era importante sottolinea Versace – dare in questo momento un segnale concreto non soltanto al Comune di Palmi per questa iniziativa, ma in generale a un evento che vede l’attenzione da parte di tutto il nostro sistema Paese, oltre che per l’attrazione che ha rivestito in tutti questi anni la Varia di Palmi”. Un altro punto approvato e che conferma una importante sinergia con l’Università Mediterranea è la stipulazione della convenzione che riguarda l’immobile degli alloggi per studenti in via Roma e che comprende anche tutta una serie di servizi che verranno erogati verso l’ente metropolitano.

L’ultimo punto approvato, ha riguardato progetti di utilità sociale, dove attraverso la sottoscrizione di una fideiussione si darà la possibilità ai comuni che partecipato al bando a loro rivolto nelle annualità 2020- 2022 di avere il 40% di anticipo rispetto a quello che è il finanziamento previsto, in modo da potere erogare tutta una serie di servizi, come per esempio il taxi sociale, la realizzazione di spiagge accessibili, avviando insomma quei progetti rivolti ai più deboli. “Con la stipula di questa fideiussione – ha concluso il sindaco facente funzioni della Mtrocity – si darà la possibilità a quei comuni, che non sempre ne hanno la possibilità, di sostenere progetti che sono di fondamentale importanza per il nostro territorio”.