Reggio. Metrocity, firmato contratto per la realizzazione del nuovo istituto ‘Nostro-Repaci’ di Villa San Giovanni

REGGIO CALABRIA – La Metrocity ha sottoscritto il contratto per la realizzazione dell’edificio scolastico ‘Nostro-Repaci’ di Villa San Giovanni. L’atto è stato siglato al settore Edilizia scolastica, su iniziativa del sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, d’intesa con il dirigente Giuseppe Mezzatesta e la ditta che eseguirà l’opera. L’inizio dei lavori è previsto nel mese di febbraio 2026, con una durata, stimata da contratto, in 450 giorni.

Il progetto esecutivo prevede un investimento complessivo di quasi 6,5 milioni di euro. “Il progetto della nuova scuola secondaria di secondo grado ‘Nostro-Repaci’, nasce in risposta alle esigenze generali dell’istituto, in accordo con la direzione didattica ed intende contribuire ad un miglioramento della qualità della vita scolastica, dal punto di vista della didattica, del comfort, della sicurezza”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace che aggiunge: “sin dal nostro insediamento, d’intesa con il sindaco Giuseppe Falcomatà, abbiamo posto, come elemento prioritario, un’attenzione particolare nei confronti delle scuole. In moltissimi casi – ricorda Versace – abbiamo dato dimostrazione di grande efficienza realizzando nuove scuole, sicure, moderne ed al passo con le esigenze degli studenti ed insegnanti.

In altre siamo intervenuti per ammodernare ed adeguare gli edifici preesistenti, cercando sempre di non arrecare disagi alle famiglie e agli insegnanti”. “Non secondario – evidenzia – è anche l’aspetto legato alle palestre scolastiche che oltre a garantire l’attività sportiva durante la didattica, sono diventate punto di riferimento per molte società del territorio”. “A Villa San Giovanni, con il ‘Nostro-Repaci’, confermiamo il nostro impegno attivo e per questo ringrazio tutto il settore, guidato dall’architetto Giuseppe Mezzatesta. Sono convinto – conclude Versace – che anche questo intervento darà la possibilità ai nostri giovani di poter frequentare con maggiore impegno, il proprio percorso di studi”.