 Reggio. Metrocity, firmato contratto per la realizzazione del nuovo istituto ‘Nostro-Repaci’ di Villa San Giovanni

Reggio. Metrocity, firmato contratto per la realizzazione del nuovo istituto ‘Nostro-Repaci’ di Villa San Giovanni

Redazione

Reggio. Metrocity, firmato contratto per la realizzazione del nuovo istituto ‘Nostro-Repaci’ di Villa San Giovanni

Tag:

venerdì 16 Gennaio 2026 - 15:22

REGGIO CALABRIA – La Metrocity ha sottoscritto il contratto per la realizzazione dell’edificio scolasticoNostro-Repaci’ di Villa San Giovanni. L’atto è stato siglato al settore Edilizia scolastica, su iniziativa del sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, d’intesa con il dirigente Giuseppe Mezzatesta e la ditta che eseguirà l’opera. L’inizio dei lavori è previsto nel mese di febbraio 2026, con una durata, stimata da contratto, in 450 giorni.

Il progetto esecutivo prevede un investimento complessivo di quasi 6,5 milioni di euro. “Il progetto della nuova scuola secondaria di secondo grado ‘Nostro-Repaci’, nasce in risposta alle esigenze generali dell’istituto, in accordo con la direzione didattica ed intende contribuire ad un miglioramento della qualità della vita scolastica, dal punto di vista della didattica, del comfort, della sicurezza”. Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace che aggiunge: “sin dal nostro insediamento, d’intesa con il sindaco Giuseppe Falcomatà, abbiamo posto, come elemento prioritario, un’attenzione particolare nei confronti delle scuole. In moltissimi casi – ricorda Versace – abbiamo dato dimostrazione di grande efficienza realizzando nuove scuole, sicure, moderne ed al passo con le esigenze degli studenti ed insegnanti.

In altre siamo intervenuti per ammodernare ed adeguare gli edifici preesistenti, cercando sempre di non arrecare disagi alle famiglie e agli insegnanti”. “Non secondario – evidenzia – è anche l’aspetto legato alle palestre scolastiche che oltre a garantire l’attività sportiva durante la didattica, sono diventate punto di riferimento per molte società del territorio”. “A Villa San Giovanni, con il ‘Nostro-Repaci’, confermiamo il nostro impegno attivo e per questo ringrazio tutto il settore, guidato dall’architetto Giuseppe Mezzatesta. Sono convinto – conclude Versace – che anche questo intervento darà la possibilità ai nostri giovani di poter frequentare con maggiore impegno, il proprio percorso di studi”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Messina. Ottiene i domiciliari con una falsa documentazione medica, 70enne torna in carcere
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED