Messina, torna lo Stretto Vinyl Fest e guarda alla Calabria

Nel fine settimana tra la sala Borsa della Camera di Commercio e il Duomo

Messina – Torna lo Stretto Vinyl Fest, seconda edizione dell’appuntamento dedicato al collezionismo musicale e alla cultura del disco, a cura dell’Associazione Culturale Vinyl Fest. Un evento che si conferma tra i più attesi del sud Italia e che, grazie alla posizione strategica della location, guarda con particolare attenzione anche al pubblico calabrese.

Appuntamento alla Camera di Commercio

La manifestazione, che è ad ingresso gratuito con donazione libera a favore dell’associazione, si terrà sabato 14 e domenica 15 marzo, dalle 10 alle 20, presso la prestigiosa sala Borsa della Camera di Commercio di Messina. Una sede facilmente raggiungibile non solo dalla Sicilia, ma anche dalla Calabria: la struttura si trova, infatti, a poca distanza dal porto e dal terminal degli aliscafi, con collegamenti rapidi e frequenti verso Reggio Calabria e Villa San Giovanni, particolarmente comodi anche per la provincia di Messina, vista la vicinanza alla stazione ferroviaria e degli autobus. Un’opportunità concreta per i collezionisti e gli appassionati calabresi e della provincia messinese di vivere l’evento senza necessità di automobile, approfittando della traversata veloce sullo Stretto.

Eventi al Duomo

Protagonisti assoluti saranno gli stand del vinile: espositori provenienti da tutto il Sud Italia porteranno oltre 70 metri lineari di spazi espositivi con rarità, prime stampe e dischi introvabili. Non mancheranno stand dedicati a libri e fumetti, DJ set d’ascolto e una speciale sala hi-end curata da Teorema Acustico e Letteraemme, che offrirà un’esperienza sonora immersiva per riscoprire il piacere dell’ascolto in alta fedeltà. Sabato 14 marzo, dalle 20:30, spazio anche all’After Party presso il Morg/Voltapagina (strada San Giacomo accanto al Duomo), per proseguire la festa tra musica e allegria.

Con un’offerta pensata per il collezionista più esigente ma aperta anche ai curiosi e ai nuovi appassionati, lo Stretto Vinyl Fest si conferma come un ponte culturale tra Sicilia e Calabria, nel segno della musica e della condivisione. Lo Stretto Vinyl Fest è organizzato dall’associazione promotrice con il patrocinio della Città di Messina. L’ingresso è gratuito con donazione libera a favore dell’associazione