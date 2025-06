Reggio. Metrocity, insediate le nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie

L'incontro è stato l'occasione per un primo scambio di vedute tra i rappresentanti sindacali

REGGIO CALABRIA – Si sono insediate nel corso di un incontro nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro le nuove Rappresentanze Sindacali Unitarie della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

All’incontro, convocato dal componente Rsu primo eletto Stefano Perri, della Fp Cgil, hanno preso parte i componenti Domenico Fanti, Stefano Calabrò, Giandomenico Gangemi e Roberto Leonini, eletti per la lista della Fp Cgil, Elena Festa, Mario Marino, Paolo Zumbo e Cecilia Saccà, eletti nella lista della Cisl Fp, e Rosario Cilona, eletto nella lista del Csa Ral. Assenti giustificati i componenti Giovanni Pedà, Fp Cgil, e Alberto Ierace, Cisl Fp. Presenti anche i rappresentanti sindacali Adolfo Romeo, per la Cisl Fp, e Laface per il Csa Ral.

L’incontro è stato l’occasione per un primo scambio di vedute tra i rappresentanti sindacali sui diversi procedimenti già conclusi, in corso di realizzazione o programmati a breve da parte dell’Ente di Palazzo Alvaro. Tutte le Rsu elette hanno assicurato piena disponibilità a collaborare nell’ottica di un processo dialettico proficuo ed operoso, con l’obiettivo di garantire e tutelare i diritti dei lavoratori della Città Metropolitana.

L’affluenza del 91% alle scorse elezioni sindacali d’altronde dimostra la volontà di partecipazione dell’intera comunità dei dipendenti della Città Metropolitana che hanno assegnato il loro mandato alle 12 Rsu elette.

Già durante la prima riunione, gli interventi dei diversi rappresentanti sindacali hanno evidenziato un clima di fattiva collaborazione, esprimendo la loro disponibilità a dialogare con l’Amministrazione metropolitana, nel rispetto reciproco dei ruoli, su alcuni punti cardine che riguardano l’organizzazione interna del personale.