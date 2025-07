Reggio. Metrocity: via libera a scuola, sport, cultura e facoltà di Medicina

Saranno ristrutturati gli immobili di proprietà della Metrocity e destinati a caserme dei carabinieri a Stilo e Fiumara

REGGIO CALABRIA – Il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria nel corso dell’ultima seduta, presieduta dal sindaco Giuseppe Falcomatà con il supporto del segretario generale, Umberto Nucara, ha approvato una serie di punti all’ordine del giorno tra i quali una variazione al Bilancio di Previsione per lavori di completamento ITI Panella di Reggio Calabria e il completamento del palasport di Taurianova. Sul punto ha relazionato il dirigente metropolitano Giuseppe Mezzatesta il quale ha evidenziato che, grazie a nuove economie, per l’Iti Panella saranno realizzati un ascensore e il sistema di antincendio. Per quanto riguarda i lavori a Taurianova si tratta del completamento degli interventi al palasport relativamente alla realizzazione della superficie di gioco.

Sempre grazie ad una variazione di bilancio, con circa 100mila euro, saranno ristrutturati gli immobili di proprietà della Metrocity e destinati a caserme dei carabinieri a Stilo e Fiumara, con l’appalto già avviato e l’inizio dei lavori previsto tra un mese. Approvata anche la variazione di bilancio per lo schema di accordo relativo agli eventi per i ‘100 anni del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria’.

Il vicesindaco Versace ha invece illustrato la proposta di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici, relativamente alla lingua grecanica e che interesserà il Comune di Roghudi. Definiti ed approvati inoltre alcuni debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri e assestamento generale al bilancio di previsione finanziario 2025/2027. In ottica turistica e della valorizzazione del territorio, l’Aula di Palazzo Alvaro ha approvato anche l’intervento per l’avvio dell’iter per la creazione della ‘Rete ristoranti tipici’, illustrata dalla dirigente Giuseppina Attanasio.

Disco verde anche per il riconoscimento ad ‘alta valenza identitaria’ per tre festival: ‘Reggio Calabria Filmfest – Festival dello Stretto’, ‘Stagione teatrale Cittanova’ e ‘Il Borgo incantato Festival internazionale di arte di strada’ di Gerace. Su quest’ultimo punto è intervenuto il consigliere metropolitano e sindaco di Gerace, Rudi Lizzi che ha evidenziato come “l’evento, attivo da 25 anni, rappresenta un modello di promozione integrata in grado di valorizzare tutto il territorio metropolitano, grazie alla presenza di artisti e spettacoli di alta valenza culturale. “Quello messo in campo da Città Metropolitana – ha aggiunto Lizzi – non rappresenta solo un sostegno finanziario: è il riconoscimento del lavoro fatto sul territorio da un’Amministrazione comunale che ha creduto nella cultura come leva di sviluppo e di coesione sociale”.

Infine il Consiglio ha approvato una mozione per l’istituzione del dipartimento di Medicina e chirurgia presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. L’atto, preparato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, è stato illustrato dal vicesindaco metropolitano Carmelo Versace prevede il sostegno al percorso istitutivo mettendo a disposizione dell’Ateneo: l’edificio ‘Boccioni’, del valore di 5 milioni di euro, in corso di riqualificazione da parte della Metrocity; la convenzione con la Stazione appaltante qualificata; la gestione del patrimonio, compresa la disponibilità di almeno tre dipendenti per i servizi ausiliari e portineria.

Per il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà è stato “Un Consiglio molto importante, all’interno del quale sono stati approvati punti all’ordine del giorno decisivi per il territorio metropolitano, sotto tanti punti di vista. Ci tengo a ricordare gli interventi in alcune scuole, in particolare l’istituto ‘Panella’ di Reggio Calabria ed interventi nella palestra di Taurianova. I rilievo sono anche gli interventi di riqualificazione che faremo all’interno di alcune caserme dei Carabinieri, in particolare quella di Stilo e Fiumara. E poi – ha aggiunto il primo cittadino – è stata approvata l’istituzionalizzazione di alcuni eventi culturali che, da anni, animano il territorio metropolitano, come il RCFilmFest, la stagione teatrale di Cittanova e il Borgo incantato di Gerace.

E’ importante sottolineare – ha evidenziato – come il Consiglio metropolitano, con ampia maggioranza, abbia approvato una mozione sul percorso di realizzazione e di apertura della facoltà di medicina a Reggio Calabria. Da diverse settimane – ha ricordato Falcomatà – sono in corso riunioni, interlocuzioni e confronti con tutti i soggetti istituzionali che, in qualche modo, hanno responsabilità sul tema, naturalmente la Regione, l’ordine dei medici, l’università Mediterranea e l’Unical. Nel corso di queste riunioni, sono stati stabiliti dei punti che ogni ente avrebbe dovuto portare avanti. Noi lo abbiamo fatto. Il Comune ha inserito la disponibilità dell’istituto “Boccioni-Fermi” per svolgere le attività didattiche e la Città Metropolitana ha messo a disposizione la Stazione unica appaltante per tutte quelle che saranno le gare inerenti l’apertura della facoltà ed anche il personale di servizio per l’apertura e la sorveglianza dei locali dove verranno svolte le attività”.

Per il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace “ancora una volta il Consiglio metropolitano ha deciso di continuare, rispetto alle linee guida indicate dal sindaco Falcomatà, ad investire, in maniera importante, sulle scuole, in questo caso l’istituto scolastico di secondo grado “Panella” di Reggio Calabria e sul palazzetto dello sport di Taurianova. Edilizia scolastica ed edilizia sportiva, dunque, con un’attenzione particolare sia al territorio metropolitano sia, soprattutto, a quelle che sono le istituzioni scolastiche in generale. Continua quindi – ha concluso Versace – il lavoro proprio per rendere più efficienti e all’avanguardia le 48 strutture secondarie di cui la Città Metropolitana detiene la responsabilità”.