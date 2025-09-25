Regionali Calabria. Minasi: “Venerdì Durigon a Reggio con Armando Neri incontra i giovani”

L’incontro verterà su temi come occupazione, formazione, rientro dei talenti, imprenditorialità giovanile e servizi pubblici efficienti

REGGIO CALABRIA – Domani alle ore 19.00, al Chapeau Restaurant di Reggio Calabria, il sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale della Lega, Claudio Durigon, sarà in città per incontrare i giovani insieme ad Armando Neri, commissario cittadino della Lega e candidato al Consiglio regionale della Calabria.

Lo annuncia la senatrice Tilde Minasi, che sottolinea l’importanza dell’incontro come «occasione concreta di ascolto, confronto e proposta».

«La presenza costante nell’area metropolitana di Reggio Calabria di figure di governo come il ministro Matteo Salvini e il sottosegretario Durigon – dichiarano congiuntamente Minasi e Neri – dimostra che la Calabria non è periferia, ma un punto centrale della strategia politica della Lega. Lo sviluppo del Sud passa dal coinvolgimento diretto delle nuove generazioni: vogliamo ascoltarle, valorizzarle e offrire loro strumenti reali per restare e costruire futuro qui».

L’incontro metterà al centro temi chiave come occupazione, formazione, rientro dei talenti, imprenditorialità giovanile e servizi pubblici efficienti.

«Non bastano parole e slogan – aggiungono – servono misure concrete, in grado di trasformare le idee in cantieri e i cantieri in opportunità reali per i territori. Legalità, infrastrutture, semplificazione amministrativa e sostegno alle imprese sono gli assi su cui costruire una nuova fase per Reggio e per la Calabria».

«I giovani – rilancia Armando Neri – sono il motore della nostra terra. La politica deve fare la sua parte per offrire loro condizioni concrete per restare, studiare, lavorare e investire qui. Basta proclami: servono percorsi credibili, realizzabili, immediati. Io mi impegno a rappresentare questa domanda di futuro con serietà e determinazione».

«Questo appuntamento non è una passerella elettorale – afferma ancora la senatrice Minasi – ma un momento di lavoro serio. La nostra responsabilità è duplice: come forza di Governo, dobbiamo trasformare visioni in cantieri e cantieri in opportunità. Come rappresentanti del territorio, dobbiamo ascoltare chi qui vive, studia, lotta e spera».

«Legalità, infrastrutture, trasporti, semplificazione amministrativa, efficienza dei servizi pubblici e sostegno all’autoimprenditorialità – concludono i due rappresentanti del Carroccio – sono le leve che, secondo la Lega, possono liberare il potenziale dei giovani calabresi. Su questi temi, l’on. Durigon porterà proposte concrete e un filo diretto con il Governo».

In chiusura, la senatrice Minasi esprime un endorsement chiaro e convinto: «Armando Neri è una figura solida, competente, profondamente legata a questa città. È vicino ai bisogni reali delle persone, sa ascoltare e sa costruire. Ha una visione concreta e il coraggio di portarla avanti. È per questo che sostengo convintamente la sua candidatura: Reggio ha bisogno di persone come lui, credibili, preparate e presenti».