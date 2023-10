Reggio. Miramare bis, Giuseppe Falcomatà rinviato a giudizio - Tempostretto

Nel frattempo, il prossimo 25 ottobre, la Corte di Cassazione si dovrà pronunciare sui ricorsi presentati dagli avvocati di Falcomatà e degli altri imputati

REGGIO CALABRIA – Il sindaco sospeso di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà , perchè condannato al processo Miramare, è stato rinviato a giudizio in un’altra vicenda giudiziaria, denominata Miramare bis. L’udienza è stata fissata davanti al tribunale collegiale per il prossimo 14 novembre. Nel frattempo, in questo mese e più precisamente il prossimo 25 ottobre, la Corte di Cassazione si dovrà pronunciare sui ricorsi presentati dagli avvocati di Falcomatà e degli altri imputati, condannati nel processo Miramare. Se dovesse scattare la prescrizione, Giuseppe Falcomatà ritornerebbe immediatamente a Palazzo San Giorgio e di conseguenza a Palazzo Alvaro.