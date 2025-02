Reggio. Museo del Mare, oggi la posa della prima pietra. Marra: “grande giorno, la città si proietta nel futuro”

Quello del Museo del Mare, rappresenta adesso uno dei cantieri più grandi ed importanti d'Italia

REGGIO CALABRIA – “Quello di oggi, sarà un grande giorno per Reggio Calabria” – lo dichiara il Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra, annunciando il momento della posa della prima pietra dell’opera del Museo delle Culture del Mediterraneo. “La città si proietta al futuro – aggiunge – grazie ad un’amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà che ha avuto la capacità e il coraggio di scelte lungimiranti e responsabili. Quello del Museo del Mare, rappresenta adesso uno dei cantieri più grandi ed importanti d’Italia, il finanziamento più alto che la nostra città abbia mai ricevuto, ma soprattutto, una delle tante opere messe a terra nella stagione Falcomatà. Una visione figlia di una consapevolezza che, il mare e la bellezza urbana sul quale si riflette, fossero dei fattori vincenti e che andassero assolutamente valorizzati. E bene ha fatto l’amministrazione a centellinare tempi e impegno di risorse su un cantiere che cambierà per sempre il volto del litorale cittadino, e non solo”.

“Perché – sottolinea Marra – aver lavorato in questi anni per rilanciare il percorso del ‘Museo del Mare’, è frutto di una scelta strategica precisa, che ha consentito di mettere insieme la disponibilità del Governo nazionale, del Ministero della Cultura che ha individuato il Museo, su richiesta dello stesso sindaco, tra i progetti bandiera a livello nazionale, e la programmazione dei fondi europei, costruendo una somma complessiva di 121 milioni di euro che adesso saranno spesi per la realizzazione di questa nuova grande importantissima opera pubblica”.

“A Falcomatà – conclude il Presidente del Consiglio comunale – va riconosciuto il merito di aver saputo curare le ferite provenienti dal passato di questa città senza mai sacrificare la costruzione di una prospettiva di rilancio, che non deprimesse la tenuta delle casse comunali, e al contempo, riuscisse a dare respiro e dignità alle aspettative di crescita di una delle capitali del Sud del Paese. Pertanto, la cerimonia di avvio dei lavori del cantiere per il waterfront “Museo del Mediterraneo”, auspico, possa sancire un momento di festa e di pacificazione per l’intera comunità”.