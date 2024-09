Reggio. Neri(Lega): “l’Amministrazione ha perso perso mezzo milione di euro per ospitare migranti”

"Circa mezzo milione di euro che il Comune avrebbe potuto usare per rafforzare i servizi sociali, sostenere i più fragili, realizzare impianti sportivi"

REGGIO CALABRIA – “L’ennesimo Consiglio Comunale scollato dalla realtà. Mentre la città soffre per le scuole, in Aula Battaglia si discute di debiti fuori bilancio“. L’accusa è del consigliere comunale della Lega a Palazzo San Giorgio, Armando Neri.”Sindaco &co. non intendono assumersi la responsabilità di nulla, scaricando le colpe su altri soggetti o Enti. Addirittura, sulle scuole, adesso la colpa sarebbe…della Regione! Quando, invece, la Regione sta andando fattivamente incontro al Comune per risolvere i problemi dei locali della scuola a Catona e l’amministrazione, invece, continua a negare il diritto allo studio ai nostri ragazzi.

Questa maggioranza, inoltre, ha perso circa mezzo milione di euro a titolo di contributi che il Viminale eroga ai Comuni italiani che ospitano migranti. Circa mezzo milione di euro che il Comune avrebbe potuto usare per rafforzare i servizi sociali, sostenere i più fragili, realizzare impianti sportivi. E, invece, – prosegue Neri – nell’elenco diramato dal ministero dell’Interno, per come rilevato anche dal Sole 24 ore, la Città di Reggio Calabria non c’è, probabilmente perché non ha presentato nei termini i documenti richiesti dallo Stato. Ci sono, invece, Cosenza, Bari, Locri e tante altre città calabresi e italiane. Mezzo milione di euro persi”.

“Infine, – ha concluso il consigliere della Lega – mentre le società sportive del volley aspettano risposte da oltre un anno, allorquando scesero in piazza per rivendicare giustamente il diritto a praticare lo sport a Reggio Calabria, i lavori negli impianti sportivi restano inesorabilmente fermi. Palestra di Ravagnese, Centro Sportivo di Condera, Palestra di San Giovannello, Coni, Campo di Catona e di Ciccarello. Tutto fermo. Vanno avanti solo le delibere di Ferragosto, con le quali si finanziano alcune associazioni senza bandi”.