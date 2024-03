Reggio. Nominato il nuovo cda di Castore spl, Mallamaci nuovo presidente

Il nuovo cda sarà costituito da Domenico Mallamaci, con la carica di presidente, Valentina Sapone e Giuseppe Letterio Visicaro

REGGIO CALABRIA – Si è svolta a palazzo San Giorgio l’assemblea ordinaria della società Castore Spl. All’ordine del giorno le determinazioni inerenti e conseguenti al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; la nomina del Consiglio di Amministrazione e designazione del suo presidente; la nomina del collegio sindacale e designazione del suo presidente.

Alla riunione erano presenti l’assessore comunale al Bilancio e Società partecipate, Domenico Battaglia, il direttore generale Demetrio Barreca, per la Città metropolitana il vicesindaco Carmelo Versace, per il cda di Castore Stefano Sofi, Letterio Donato e Michela Panetta; il collegio dei revisori Vincenzo Lombardo, Giuseppe Gatto e Silvia Totino.

Il nuovo cda sarà costituito da Domenico Mallamaci, con la carica di presidente, Valentina Sapone e Giuseppe Letterio Visicaro. Dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio, nel corso dell’assemblea è stata recepita la ratifica dei criteri di attribuzione premio di risultato dirigenza tecnica e si è discusso sulle determinazioni in merito al passaggio di ramo d’azienda del settore idrico al gestore unico Sorical.

A margine della riunione il sindaco Giuseppe Falcomatà ha ringraziato i precedenti amministratori ed ha augurato buon lavoro al nuovo Consiglio d’Amministrazione che guiderà la Società, rilanciando su “obiettivi di crescita che guardano ad un ulteriore sviluppo del comparto delle manutenzioni e dei servizi alla cittadinanza, non solo in ambito comunale ma anche nel contesto metropolitano”.

“L’assemblea dei soci ha determinato l’approvazione del bilancio della società Castore per il 2022 – ha poi commentato Battaglia – questo ci consente di superare il blocco che c’era stato finora. Si va avanti con la nomina del nuovo Cda a cui facciamo gli auguri di buon lavoro. Non possiamo dimenticare chi, in questi quattro anni, ha condotto Castore in maniera egregia Sofi, Panetta e Donato che oggi escono, ma che hanno avuto la fiducia fino a questo momento: a loro va un grandissimo ringraziamento”.

“Ringraziamo il vecchio cda per il ruolo svolto a sostegno della società – ha aggiunto Versace – non solo per la crescita della stessa ma anche per l’abnegazione che hanno avuto nei confronti di un settore molto complicato, alla guida di una società che ha visto alti e bassi ma che ha messo davanti sempre il bene dei suoi lavoratori e dei nostri concittadini. Un rinnovato in bocca al lupo a chi oggi finisce il suo lavoro e un augurio di buon inizio al nuovo cda”.