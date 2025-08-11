Reggio. Notte di San Lorenzo, nuovo incendio (il quinto) al centro sociale Cartella

Tra le due e le tre del mattino, ignoti hanno incendiato il centro sociale Cartella. Il quinto nel giro di poco tempo

REGGIO CALABRIA – “Nella notte di San Lorenzo, tradizionalmente dedicata ai falò e ai fuochi sulla spiaggia, qualcuno ha acceso un fuoco ben diverso. Tra le due e le tre del mattino, ignoti hanno incendiato il centro sociale Cartella”. E’ quanto viene denunciato dal Csoa Angelina Cartella, storico centro sociale a Gallico, periferia nord della città

“Fortunatamente, i danni alla struttura sono stati contenuti, limitandosi a beni di uso comune delle persone che vivono e frequentano lo spazio. “Che dire? Ricominciamo da 5”. Commentano amaramente i membri del centro, facendo riferimento al numero di attentati subiti finora.

Non manca, da parte loro, l’osservazione di una coincidenza quantomeno curiosa: l’incendio è avvenuto il giorno successivo alla loro partecipazione alla manifestazione No Ponte a Messina. “Forse è solo casualità – viene infine sottolineato nel post – ma il tempismo è stato perfetto”.