Reggio. Pappagallo presenta il suo libro a L’Accademia Gourmet, la cena di chef Cogliandro - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Torna a Reggio Calabria Luca Pappagallo, l’amato “cucineiere” e scrittore che ha la capacità di appassionare il grande pubblico al mondo della cucina. Ancora una volta, Pappagallo, si affida alle sapienti mani di Chef Filippo Cogliandro, nella raffinata cornice de L’Accademia Gourmet, per la cena di presentazione della sua ultima fatica “La Cucina per tutti di Casa Pappagallo”, un libro ricco di ricette e di storie di casa, un invito a sedersi a tavola con le persone più care per condividere la gioia di stare assieme. Ed è ancora una volta di Chef Cogliandro il merito di riunire tutti attorno ad una tavola per momenti di piacevole convivialità ed esaltanti sapori, in occasione dell’atteso ritorno a Reggio di Pappagallo. La serata è stata strepitosa. Pappagallo, il cui ingresso in sala è stato presentato dal padrone di casa, è stato accolto con una vera e propria ovazione, e ha espresso tutta la sua stima nei confronti di Chef Cogliandro: “La meraviglia di vedere dei piatti semplici, casalinghi, trasformati da un grande chef, che li porta a tavola in un ristorante così importante – ha affermato Pappagallo -, è quello che è successo stasera. Le la cosa che ci unisce è la voglia di far stare bene le persone con quello che noi prepariamo, ci unisce il voler fare cose buone”. Non è da meno Cogliandro: “Quello che mi entusiasma quando prendo in mano il tuo libro e lo apro – ha affermato rivolgendosi a Pappagallo – è come racconti le tue ricette. Una narrazione che ci porta alla loro nascita e ai tuoi ricordi più cari. Il procedimento, poi, è semplice e lineare, e ti permette di seguirla passo dopo passo”. Gazpacho, insalata di gamberi, fagioli e lime, risotto alla pescatora, ricotta e pera, le prelibatezze messe in tavola da Filippo Cogliandro che ha tratto spunto dalle ricette di Pappagallo, reinterpretandole alla sua maniera e regalando ai suoi ospiti il sapore unico di una bella serata trascorsa, in compagnia, all’insegna della cultura e della buona cucina.