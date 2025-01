Reggio. Parco archeologico Tomba ellenistica, partita la rigenerazione con recupero a verde attrezzato

Le procedure per le opere di completamento sono state individuate recentemente delle somme all’interno del Piano Sviluppo e Coesione della Metrocity

REGGIO CALABRIA – È ufficialmente partita l’attività di rigenerazione del centralissimo sito della Tomba Ellenistica di Reggio Calabria. A darne notizia è Massimiliano Merenda, consigliere comunale con delega ai Parchi e Giardini, che ha illustrato i dettagli delle opere in corso di realizzazione.

Il progetto riguarda il completamento del Parco archeologico della Tomba ellenistica, situato in Via Tripepi, con il recupero a verde attrezzato dell’area circostante. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico e ambientale della città. L’obiettivo è trasformare questo sito archeologico in uno spazio fruibile e di grande valore per la comunità, unendo la bellezza storica e quella naturale.

La progettazione di tale intervento è stata pianificata dopo che, negli ultimi anni, si sono concluse le procedure espropriative necessarie per il recupero delle aree limitrofe. Originariamente, il progetto era stato finanziato grazie alla Legge 246/89 ma, a seguito della recente individuazione di nuovi fondi, è stato possibile avviare il completamento delle opere. Le risorse finanziarie sono state reperite all’interno del Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana, nell’ambito di quella che era precedentemente conosciuta come la programmazione dei Patti per il Sud.

Attualmente, la fase di progettazione esecutiva delle opere è in corso ed è gestita direttamente dal personale interno del Settore Grandi Opere del Comune di Reggio Calabria.

«I lavori sono già in fase avanzata – ha affermato Merenda – e si prevede che, nel giro di breve tempo, il progetto venga approvato e le procedure di affidamento per il completamento dell’opera possano essere avviate. Una volta terminato, il sito diventerà una nuova area verde di qualità, accessibile a tutti, che arricchirà il patrimonio pubblico della città».

«Questa iniziativa è un tassello importante del più ampio progetto di rigenerazione urbana – ha concluso Merenda – che l’Amministrazione, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, sta portando avanti per rendere Reggio Calabria una città più vivibile, più verde e maggiormente orientata alla valorizzazione del proprio patrimonio storico e naturale. Il Parco archeologico della Tomba ellenistica rappresenta una risorsa fondamentale non solo per i residenti, ma anche per i turisti e per tutte le persone che scelgono Reggio come destinazione di cultura e turismo».

«Il Parco archeologico della Tomba ellenistica – ha aggiunto il delegato – entrerà a far parte del grande circuito dei parchi a verde che stiamo sviluppando per la nostra città, nell’ambito di una visione strategica e complessiva per la valorizzazione del territorio. Un progetto che si estende dal Parco Urbano del Tempietto al Parco del Rione Marconi e che raggiungerà la zona nord col nuovo Parco urbano di Pentimele. Con questo piano, intendiamo creare un sistema di spazi verdi che connette tutte le zone della nostra Reggio, migliorando la qualità della vita e il benessere dei cittadini».