Reggio. "Parole e note ribelli", evento-spettacolo in programma il 31 agosto al Csoa 'Cartella' - Tempostretto

Tre "percorsi" per Cinzia Messina, Renata Falcone e Kento nell'evento ideato e realizzato insieme alla sezione 'Ruggero Condò' dell'Anpi

REGGIO CALABRIA – Un appuntamento non solo musicale, non di sola prosa, non esclusivamente d’impegno politico… L’evento-spettacolo è in programma al Csoa “Angelina Cartella” di Gallico per la sera di mercoledì prossimo, 31 agosto.

Il rapper reggino Kento

«“Bisogna guardare bene dentro le parole perché ci sono parole che nascondono le cose e parole che ce le rendono evidenti”. Mutuiamo quanto detto da Sante Notarnicola, per presentare la rassegna di poesie e scritti proposta dal Csoa “Angelina Cartella” e la Sezione Anpi ‘Ruggero Condò’, Parole e Note Ribelli – si legge in una nota diffusa dalla sezione ‘Condò’ dell’Anpi -. Parole che si imprimono come colori su una tela con trame di vite diverse, ma che compongono un dipinto armonioso, con “pennellate” di Libertà, Lotta, Rivoluzione, Ribellione, Appartenenza e Sacrificio.

Tre percorsi

Tre percorsi che sono un crescendo di potenza narrativa, di forza propulsiva, che, speriamo, inneschino una riflessione profonda su ieri, ma soprattutto sull’oggi e sul domani. La mia generazione, Nessun rimorso e Lotta e appartenenza sono i tre percorsi, interpretati da Cinzia Messina, Renata Falcone e Kento, che apriranno semplici spiragli o spalancheranno porte, per “un altro modo di alzare lo sguardo al di là dei muri verso il possibile e l’ignoto, un diverso senso del futuro tra le costrizioni del presente”».

Il reading sarà accompagnato dalle sapienti corde di Francesco Stilo Cagliostro e la serata si concluderà col dj-set di Cay de la Rica.

Articoli correlati