Reggio. Per Capodanno Rai, il MArRC resterà aperto la sera del 31 dicembre

REGGIO CALABRIA – L’ultimo giorno dell’anno, il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria , grazie a Regione Calabria e Fondazione Film Commission che hanno sostenuto questa iniziativa, prolungherà l’apertura fino (oltre all’orario no stop dalle 9:00 alle 20:00) dall’1:00 di notte, con ultimo ingresso alle ore 00:30. Durante il giorno sarà visitabile tutto il Museo, i quattro livelli di esposizione compresa la mostra temporanea “Gli Dei ritornano. I bronzi di San Casciano“, con tariffazione ordinaria. Mentre dalle 20.00 p.m. all’ 01.00 a.m. il costo del biglietto sarà di 3 euro e sarà visitabile solo il livello D, il piano dei magnifici Bronzi di Riace e di Porticello. Una opportunità di visita che si ripeterà anche ad inizio anno, ed in particolare: Mercoledì 1° gennaio: apertura speciale in due fasce orarie: dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 20:00. Tariffazione ordinaria.

Domenica 5 gennaio: #domenicalmuseo. Giornata con ingresso gratuito e orario continuato, dalle 9:00 alle 20:00.