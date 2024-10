Reggio. Piano di zona città dello Stretto, domani l’ultimo tavolo tematico della fase d’ascolto

Nucera: «Dopo i confronti con i territori, l’appuntamento per la restituzione, come da programma, sarà nel mese di dicembre»

REGGIO CALABRIA – È in previsione per domani, l’ultimo tavolo tematico della fase di ascolto del Piano di zona per la città dello Stretto, voluto dall’assessorato comunale al Welfare e alle Politiche sociali diretto da Lucia Nucera. Per l’occasione, nel terzo incontro, previsto alle 10.30 nel foyer della sala Versace del Cedir si discuterà dell’Area delle povertà ed esclusione sociale (inclusione sociale, occupabilità, immigrazione, dipendenze). Tutto questo nell’ottica della creazione del piano di zona, inteso come il più importante strumento di programmazione territoriale, la cui realizzazione porterà a cambiamenti decisivi rispetto alla tradizionale programmazione delle politiche sociali.

Come spiega l’assessore Lucia Nucera: «Si tratta dell’ultimo tavolo tematico relativo alla fase d’ascolto. Il vero appuntamento per la restituzione, come da programma, sarà nel mese di dicembre. Intanto. Dopo la conclusione dei tavoli, partiranno i confronti con i territori nell’ottica di un welfare di prossimità e avvicinamento ai cittadini. Tenendo presente che in questi anni è stata già portata avanti una programmazione e tanti obiettivi sono stati raggiunti, quindi non iniziamo da zero. I tavoli tematici – ha terminato l’assessore – potranno anche essere d’aiuto a fornire utili indicazioni ai prossimi che si svolgeranno alla Regione Calabria sul percorso nuovo che dovrà segnare il welfare».