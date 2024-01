Reggio. Polfer, nel periodo natalizio controllate 4022 persone, 26 sanzioni elevate

Nelle attività espletate, gli operatori impiegati, hanno fatto ricorso anche all’uso di metal detector e di unità cinofile

REGGIO CALABRIA – 4.022 le persone identificate, di cui 525 con precedenti di polizia, 2 persone di nazionalità straniera arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, 114 veicoli ispezionati e 26 sanzioni amministrative elevate. Questi i risultati conseguiti nell’ambito dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria nelle Festività Natalizie, durante il periodo che va dal 23 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Sono stati effettuati specifici controlli nelle Stazioni Ferroviarie con 378 pattuglie impegnate, di cui 47 a bordo treno. L’attività è stata espletata con l’impiego di operatori in uniforme ed in abiti civili, che hanno fatto ricorso anche all’uso di metal detector e di unità cinofile per aumentare i livelli di sicurezza e prevenzione.