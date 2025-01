Reggio. Polizia Locale, 5 denunce per guida in stato di ebbrezza, lavoro irregolare e occupazione abusiva

La Polizia Locale ha svolto numerose attività di polizia giudiziaria che hanno consentito di denunciare 5 persone

REGGIO CALABRIA – Nei primi due giorni dell’anno, la Polizia Locale ha svolto numerose attività di polizia giudiziaria che hanno consentito di denunciare 5 persone. Sono stati individuati due conducenti di autoveicoli che avevano causato un incidente rispettivamente in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanza stupefacenti. Per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro del veicolo . Le pene per i predetti reati sono state inasprite dalla riforma del codice della strada entrata in vigore da poco meno di un mese.

Un altra persone è stata denunciata per occupazione abusiva su immobile di edilizia residenziale pubblica, mentre altri due uomini rispettivamente di 21 e 56 anni per permanenza clandestina sul territorio dello stato ed inottemperanza ad ordine dell’autorità. I due deferimenti sono stati originati dalla scoperta, in un moto locale del Corso Garibaldi, di un extracomunitario dell’est europeo non regolare nel territorio dello stato, che ivi prestava la propria attività lavorativa al nero.

Il titolare dell’esercizio sarà segnalato all’ispettorato del lavoro e alla Agenzia delle Entrate. Continua dunque senza soluzione di continuità l’attività diuturna della polizia locale a tutela della comunità, del diritto alla casa, e della sicurezza della circolazione veicolare.