Reggio. Ponte Calopinace, giunta la prima gru, verso la realizzazione dell’opera?

Il ponte, consentirà di attraversare in pochi secondi il Calopinace, abbattendo così le distanze tra la Via Marina e il Parco Lineare Sud

REGGIO CALABRIA -Potrebbero iniziare a breve (e questa volta per davvero) i lavori per il Ponte, lungo solamente 37 metri, il ponte, che consentirà di attraversare in pochi secondi il Calopinace, abbattendo così le distanze tra la Via Marina e il Parco Lineare Sud. Questa mattina è arrivata la prima gru, la seconda dovrebbe giungere entro giovedì, quando, dovrebbero iniziare finalmente i lavori di posizionamento delle tanto attese travi, che dovrebbero giungere nel cantiere del Calopinace proprio entro giovedì, dando il via alla tranche decisiva dei lavori che porterà, si spera in tempi brevi, alla conclusione dell’infrastruttura.

Una volta collocate le travi, l’impresa dovrà procedere con la realizzazione dell’impalcato stradale. Solo dopo questa fase sarà necessario attendere l’ok da parte dell’Anas per il rilascio delle autorizzazioni finali.

Il ponte, una volta completato, rappresenterà un passaggio chiave per la viabilità urbana e il collegamento con la zona Sud della città.