Reggio. Presidio per la libertà dell’equipaggio della Handala e contro l’assedio a Gaza

Il presidio si terrà a Reggio Calabria questo pomeriggio alle ore 18:00, sulle scalinate del Teatro Francesco Cilea

REGGIO CALABRIA – Il Coordinamento Pro Palestina di Reggio Calabria organizza un presidio pubblico per denunciare l’ennesimo atto di pirateria da parte dello Stato di Israele, che nella notte tra il 26 e il 27 luglio ha intercettato e sequestrato in acque internazionali l’imbarcazione Handala, appartenente alla Freedom Flotilla, diretta verso Gaza con l’obiettivo di rompere l’assedio e portare solidarietà concreta e beni di prima necessità alla popolazione palestinese.

La Handala era salpata dal porto di Siracusa con a bordo attivisti internazionali, tra cui due cittadini italiani: Antonio Mazzeo, giornalista, attivista per la pace, e Tony La Piccirella, militante impegnato per i diritti sociali. L’attacco da parte delle forze israeliane ha portato al fermo di tutto l’equipaggio, che risulta tuttora trattenuto in Israele senza accuse formali né garanzie legali adeguate.

Si tratta dell’ennesimo episodio di violazione del diritto internazionale, che si inserisce nel più ampio contesto di una politica coloniale e repressiva ai danni del popolo palestinese. Gaza è sottoposta a un blocco disumano, e la popolazione palestinese continua a morire di fame, sete e sotto i bombardamenti. Il governo italiano, come altri governi occidentali, mantiene una complicità attiva con Israele, alimentando questo scenario di morte e illegalità e il genocidio del popolo palestinese. Di fronte a tutto questo, è sempre più urgente mobilitarsi.

Il presidio si terrà a Reggio Calabria questo pomeriggio alle ore 18:00, sulle scalinate del Teatro Francesco Cilea. Invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni, i collettivi, i sindacati e le forze democratiche ad unirsi a questa mobilitazione.

Chiediamo:

• La liberazione immediata dell’equipaggio della Handala;

• La fine dell’assedio su Gaza;

• La rottura di ogni complicità istituzionale, commerciale e militare con lo Stato di Israele.

“Reggio Calabria – conclude la nota – si unisce al grido che da ogni parte del mondo chiede giustizia: Stop al genocidio. Libertà per la Palestina. Libertà per l’equipaggio della Handala”.