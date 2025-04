Reggio. ‘Primavera reggina’, Marra: “Città sempre più attrattiva. Non c’è spazio per i disfattisti”

"Arte, cultura, intrattenimento e aggregazione è il paradigma sul quale si è voluto giustamente investire"

REGGIO CALABRIA – “Un programma di 60 eventi dall’alto impatto sociale, sportivo e culturale che fino al 21 giugno prossimo, animerà la nostra città e la addobberà a festa, valorizzando la sua vocazione turistica” – lo dichiara il Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra, aggiungendo che si tratta di “un percorso che continua dopo la programmazione “Estate reggina” e “Reggio città Natale”, e che mette assieme quella che è l’offerta promozionale del territorio dal punto di vista istituzionale, e quello che rappresenta la proposta civica, formulata da associazioni e cittadini che vogliono essere protagonisti e testimoni di una città in grado di stupire, accogliere e far divertire. Arte, cultura, intrattenimento e aggregazione è il paradigma sul quale l’amministrazione comunale e l’amministrazione metropolitana, hanno giustamente voluto investire, per dare un respiro autentico di quanto possa essere attrattiva Reggio Calabria. E, la grande partecipazione, suffragata dalle tante adesioni pervenute dai territori, è la risposta più bella al tentativo strumentale di raccontare una non verità, che si esaurisce miseramente contro l’entusiasmo e la voglia di vivere momenti di condivisione, da parte della nostra comunità che, fortunatamente, non bada ai singhiozzi di quei pochi disfattisti che, pur di colpire questa amministrazione, tentano goffamente di oscurare lo splendore della nostra città”.