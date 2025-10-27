Reggio. Proclamati cinque consiglieri regionali della Circoscrizione sud

Per i restanti due posti si procederà con un calcolo che comprenderà i resti dei voti delle altre due circoscrizioni elettorali della Calabria

REGGIO CALABRIA – Sono stati proclamati, questa mattina, al Tribunale di Reggio Calabria, i cinque consiglieri eletti con quoziente pieno per la Circoscrizione elettorale Sud.

Si tratta di Giuseppe Mattiani, per la lista “Lega per Salvini”; Salvatore Cirillo, per la lista “Forza Italia”, Giacomo Pietro Crinò, per la lista “Occhiuto Presidente”; Giovanni Calabrese, per la lista “Fratelli d’Italia”, e Giuseppe Ranuccio, per la lista “Partito Democratico”.

La lettura del verbale di proclamazione è stata fatta dalla presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Maria Grazia Arena, che dopo aver letto la formula di rito ha consegnato a ciascun neo consigliere una copia del verbale “quale attestato – ha detto – dell’avvenuta proclamazione”, avvertendo che ne sarà data contestuale comunicazione dell’avvenuta proclamazione alla Prefettura di Reggio Calabria.

Per l’assegnazione dei restanti due posti di consigliere spettanti alla Circoscrizione Sud si procederà con un calcolo che comprenderà i resti dei voti delle altre due circoscrizioni elettorali della Calabria.