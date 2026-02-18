Effetto maltempo nel Messinese, Eolie isolate e danni enormi da Patti a Villafranca

Una sessantina gli interventi dei vigili del fuoco di Messina in provincia. E cento chiamate

MESSINA – Il lungomare di Patti e Villafranca Tirrena chiuso, con grossi danni, tra onde alte e fortissimo vento in una giornata di allerta gialla. Lo stesso problema a Capo d’Orlando. Le Eolie isolate da tre giorni e altri danni, in particolare ad Acquacalda, frazione di Lipari. E frane sui Nebrodi. Ieri giornata impegnativa per i vigili del fuoco di Messina a causa del maltempo. Le squadre Vdf hanno continuato a operare senza sosta su tutto il territorio provinciale per i tanti interventi di soccorso.

“Allo stato attuale, sono circa 60 gli interventi effettuati, a partire dalla mezzanotte, mentre sono circa una centinaia quelle in attesa di essere espletate, prevalentemente dissesti statici, alberi pericolanti e frane. Ancora in atto il potenziamento dell’organico, in termini di uomini e mezzi, istituito dal Comando al fine di garantire maggiore supporto alla popolazione”, fanno sapere i vigili del fuoco.

Articoli correlati