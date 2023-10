Reggio. Protocollo "Museo del Mare", Piantedosi: "Realizzare quest'opera nel rispetto della legalità" - Tempostretto

Barozzi: "Rappresenta un alleato fondamentale per affrontare questa prova. Un modello virtuoso e una esperienza pilota da adottare anche in altri cantieri"

REGGIO CALABRIA – E’ stato sottoscritto in Prefettura il protocollo della legalità per la realizzazione del Museo del Mare. L’accordo è stato siglato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dal sindaco facente funzioni Paolo Brunetti da Michele Laganà dell’Ance, dal prefetto Massimo Mariani e da Vito Barozzi amministratore unico di Cobar.

Per l’amministratore unico di Cobar il protocollo per la legalità sottoscritto oggi con Ance Calabria, Prefettura di Reggio Calabria e Ministero dell’Interno, alla presenza del ministro Matteo Piantedosi, rappresenta un alleato fondamentale per affrontare questa prova, oltre che un modello virtuoso e una esperienza pilota da adottare anche in altri cantieri.

“Questa è la prima esperienza di una grande opera che finanziamo con due linee di intervento con Pnrr e Pon Metro”. Ha invece dichiarato il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti. “Da parte nostra c’è tutto l’interesse ad iniziare i lavori, ma soprattutto a completarli. Ci sono troppe esperienze, sul nostro territorio, di opere iniziate con tutti i buoni propositi, e poi non completate. Purtroppo Reggio Calabria ha molta esperienza in questo senso, molte dovute soprattutto a ditte che hanno subito interdittive antimafia senza aver potuto continuare il lavoro. Quindi ben venga questo protocollo”

Mentre per il ministro Piantedosi, Il protocollo firmato a Reggio Calabria riguarda un progetto importantissimo e che ha richiesto una certa gestazione. “Vogliamo che questa opera sia realizzata nel massimo rispetto della legalità”. Ha sottolineato il ministro. “I protocolli di intesi ci sono in tutto il territorio nazionale e sono fondamentali”.