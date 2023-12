Reggio. Provoca un incidente e poi scappa, rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale - Tempostretto

Il soggetto è stato compiutamente identificato e denunciato all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso e violazione dell’obbligo di fermarsi

REGGIO CALABRIA – È durata pochi minuti la fuga di un reggino che nella serata di ieri ha causato un incidente stradale con feriti e anziché fermarsi si è dileguato. La prontezza di un passeggero dell’auto investita, unitamente ad immediata attività info investigativa posta in essere del nucleo di pronto intervento degli agenti del Comandante Zucco, ha infatti consentito il rintraccio del reo presso la propria abitazione. Giunti sul posto gli agenti non hanno trovato particolare collaborazione dell’investitore tanto che la centrale operativa ha dovuto inviare a supporto altre pattuglie. Nonostante la resistenza, il soggetto è stato compiutamente identificato e denunciato all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso e violazione dell’obbligo di fermarsi dopo aver causato incidente. La patente di guida è stata immediatamente ritirata secondo le norme vigenti.