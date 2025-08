Reggio. Pubblicato l’avviso per la partecipazione fieristica della Metrocity al TTG Travel Experience a Rimini

Da selezionare 8 operatori turistici, tutte le informazioni sono disponibili sul portale istituzionale dell'Ente

REGGIO CALABRIA – La Città Metropolitana di Reggio Calabria, nell’ambito delle attività finalizzate allo sviluppo economico, alla promozione del turismo, alla valorizzazione dell’immagine del territorio, ha pubblicato un avviso, sul proprio Albo pretorio online, per la partecipazione dell’Ente alla manifestazione fieristica TTG Travel Experience che si svolgerà a Rimini dall’8 al 10 ottobre 2025. Si tratta della manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

Richiama in tre giorni operatori provenienti da tutto il mondo, le figure chiave delle principali aziende del comparto, enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative. La Città Metropolitana di Reggio Calabria provvederà ad acquisire un’area collettiva di promozione territoriale, partecipando all’evento unitamente a 8 operatori turistici del territorio metropolitano che saranno selezionati con l’avviso ed ospitati nell’area B2B allestita dalla Regione Calabria.

La partecipazione all’evento avverrà in collaborazione con il dipartimento Turismo della Regione Calabria con cui la Città Metropolitana condividerà l’area espositiva. La domanda di partecipazione, da redigersi sull’apposita modulistica allegata all’avviso, dovrà pervenire entro l’11 agosto 2025, esclusivamente a mezzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, al seguente indirizzo protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it riportando nell’oggetto “Avviso pubblico TTG 2025”.