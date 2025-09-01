 Reggio. Raduno Fiat 500 Bronzi di Riace, Falcomatà: “festa che esalta le bellezze della nostra città”

Reggio. Raduno Fiat 500 Bronzi di Riace, Falcomatà: “festa che esalta le bellezze della nostra città”

lunedì 01 Settembre 2025 - 08:02

Per il sindaco, l’automobile Fiat 500 racchiude un pezzo di storia della motorizzazione italiana ed è giusto celebrarla

REGGIO CALABRIA – Il Lungomare monumentale Falcomatà ha accolto il 14° raduno ‘Fiat 500 Bronzi di Riace’. Un momento accompagnato dal calore contagioso di un pubblico entusiasta ed interessato, al quale ha fatto gli onori di casa il sindaco, Giuseppe Falcomatà: “Una grande festa e una grande emozione vedere la nostra città invasa da ‘pezzi pregiati’, il cui fascino resiste al tempo e riesce ad attrarre migliaia di appassionati da ogni parte del Paese.

L’automobile Fiat 500 racchiude un pezzo di storia della motorizzazione italiana ed è giusto celebrarla, così come fa l’instancabile Enzo Polimeni”. “Lui, come tanti illustri insigniti del San Giorgio d’Oro – ha continuato il Sindaco – sente addosso la responsabilità di far crescere la nostra città, attraverso eventi ed appuntamenti in grado di esaltarne le bellezze e le peculiarità. E il 14° raduno delle Fiat 500 è riuscito a far diventare il cuore della città, un parco urbano dedicato alla bellezza di questi modelli, la cornice perfetta per uno scenario unico e irripetibile, nel quale colori e motori hanno reso ancora più magico il km più bello d’Italia”.

