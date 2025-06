Reggio. Rhegium Julii, la scrittrice Giusi Staropoli Calafati la seconda ospite della rassegna

Giusi Staropoli Calafati, pubblicista, scrittrice, animatrice di iniziative culturali, vive e opera in Calabria

REGGIO CALABRIA – Il secondo ospite del ciclo d’incontri denominato “A las siete de la tarde” (Alle sette della sera), del Circolo Rhegium Julii è la scrittrice Giusi Staropoli Calafati autrice del volume Alvaro. Più di una vita, edito da Castelvecchi. L’incontro si terrà lunedì 16 giugno nella sede del Circolo tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria nello spazio interno adiacente all’Arena.

Giusi Staropoli Calafati, pubblicista, scrittrice, animatrice di iniziative culturali, vive e opera in Calabria. Molti suoi testi, sono stati messi in musica e tradotti nel mondo. Vincitrice di importanti premi letterari, presente in varie antologie di poesia e narrativa contemporanea, ha pubblicato: La terra di ritorno (Pellegrini, 2017), Il viaggio delle nuvole (Laruffa, 2018), Giganti (Laruffa, 2018), Terra santissima (Laruffa, 2021). Componente del Comitato scientifico regionale per le celebrazioni di Saverio Strati.

L’iniziativa è stata organizzata tenendo conto che nel 2024 ricorrono i 130 dalla nascita di Corrado Alvaro, un giornalista e scrittore di origini calabresi che si è ritagliato un posto di rilievo nella storia della letteratura italiana. . Dopo i saluti di Igino Postorino, Presidente onorario del Circolo tennis “Rocco Polimeni” e Giuseppe Bova per il “Rhegium Julii” ne parleranno i saggisti Aldo Maria Morace e Benedetta Borrata.