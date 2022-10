Reggio. Riciclaggio, la nota della Reggina 1914 Srl: "La società non è in alcun modo coinvolta" - Tempostretto

"L'attuale società, - viene chiarito dai dirigenti amaranto - è in alcun modo coinvolta e non ha mai avuto nessun rapporto con i soggetti sotto inchiesta"

REGGIO CALABRIA – In merito all’operazione della Guardia di Finanza di Bari, che ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza riguardante le disponibilità finanziarie di una società con sede a Lecce e, per equivalente e i beni del suo rappresentante, per un valore complessivo di circa 2,3 milioni di euro, quale profitto delle ipotesi di reato di riciclaggio nonché di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, operazione in cui vede coinvolta la Reggina 1914, in quanto avrebbe ricevuto dalla S.r.l. barese, a titolo di permuta, quale pagamento di una sponsorizzazione, un credito fiscale ritenuto fittizio, pari ad euro 703.913,40 oltre I.V.A., utilizzato, nell’aprile 2022, per compensare debiti tributari e previdenziali relativi ai periodi di imposta dal 2016 al 2020, l’attuale dirigenza amaranto ha diramato un comunicato stampa per chiarire alcuni aspetti. “Nella giornata di ieri – viene riportato nella nota – sono stati acquisiti dalla Guardia di finanza alcuni documenti relativi alle precedenti gestioni della Reggina 1914. L’acquisizione – viene spiegato nella nota stampa – è stata fatta su richiesta della Procura della Repubblica di Bari per indagini di natura fiscale. Non è stato acquisito né richiesto alcun documento riguardante l’attuale gestione o proprietà che non è in alcun modo coinvolta e non ha mai avuto nessun rapporto con i soggetti sotto inchiesta”.