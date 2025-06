Reggio. ‘Ride on strait’, presentato il portale del turismo esperienziale dell’area dello Stretto

Gli utenti saranno informati su ‘cosa’ visitare, e ‘come’ visitare i meravigliosi luoghi e punti di interesse dell’intera area dello Stretto

REGGIO CALABRIA – In occasione della presentazione di Ride on Strait, un portale-guida su tutti gli itinerari, luoghi, destinazioni, servizi di trasporto e mobilità nell’area dello stretto, promosso dalle Camere di Commercio di Reggio Calabria e Messina, il sindaco Giuseppe Falcomatà è intervenuto sottolineando l’importanza di una piattaforma digitale nata grazie alla sinergia istituzionale tra enti camerali, Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria: “Un altro strumento per promuovere il turismo esperienziale che porta con sé un elemento di novità. Grazie a ‘rideonstrait.it’ infatti, gli utenti saranno informati non solo su ‘cosa’ visitare, ma anche, ‘come’ visitare i meravigliosi luoghi e punti di interesse che offre l’intera area dello Stretto. Un approccio nuovo sulla costruzione e sulla pianificazione di visite o itinerari legati alla scoperta del nostro patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico”.

“Un modello di collaborazione con Camera di Commercio – ha ribadito Falcomatà – che si consolida, nonostante le oggettive difficoltà, in termini di programmazione, funzioni e risorse, che scaturiscono dalla mancata assegnazione di deleghe strategiche da parte della Regione Calabria alla Città Metropolitana. Ma su progetti importanti come questo – aggiunge – le amministrazioni devono fare la loro parte, per questo, abbiamo dato massima disponibilità, attraverso la nostra azienda di trasporti ATAM, a garantire i servizi di accessibilità a quanti decideranno di scegliere i nostri territori come meta dei loro viaggi”.

Presente anche il delegato metropolitano al Turismo, Giuseppe Ranuccio che ha definito il portale – “Una leva su cui poggiare le prospettive di sviluppo dell’intera area dello Stretto”. “La nostra vocazione turistica – ha aggiunto il delegato – si rafforza perché gli utenti del sito ‘rideonstrait.it’ riscopriranno una consapevolezza su come visitare il nostro territorio. Un altro tassello importante che si aggiunge ad una strategia di più ampio respiro, già definita nel Piano turistico della Metrocity, che punta ad esaltare le bellezze naturali, paesaggistiche e storiche della nostra terra, grazie a strumenti digitali ed innovativi” – ha concluso Ranuccio.