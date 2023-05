Reggio. Rubano un televisore e un pc, arrestato uno dei due ladri - Tempostretto

In corso gli ulteriori accertamenti per risalire all’identificazione del secondo malvivente, responsabile del furto, datosi alla fuga

REGGIO CALABRIA – Un giovane di 23 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per furto. I carabinieri sono intervenuti, la notte di qualche giorno fa dopo una segnalazione al 112, circa un furto avvenuto all’interno di uno studio medico. I militari, una volta giunti nei pressi dell’ingresso principale dell’edificio dove è avvenuto il fatto, hanno subito notato uno dei malviventi mentre era intento a fuggire dallo stabile portando con sè un televisore, un pc ed altri strumenti elettronici. Nonostante l’uomo alla vista degli operanti, abbia reagito con violenza e atteggiamento ostile, i militari sono riusciti a fermarlo ed arrestarlo, recuperando così la refurtiva per riconsegnarla al legittimo proprietario.

Dai primi accertamenti, inoltre, hanno constatato la presenza all’esterno dello stabile, di una fiat panda risultata essere provento di furto ed utilizzata dai malviventi per la commissione del delitto, nonché di una scala impiegata dagli stessi per arrampicarsi e raggiungere il primo piano dell’edificio.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. In corso gli ulteriori accertamenti per risalire all’identificazione del secondo malvivente, responsabile del furto, datosi alla fuga.