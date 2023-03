Reggio scende in campo per i diritti delle donne e presenta “Donne… nel pallone” - Tempostretto

La presentazione alla stampa degli eventi è prevista per venerdì 10 marzo alle ore 10.00 nel Salone dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio

REGGIO CALABRIA – La città scende in campo per i diritti delle donne. Venerdì 10 marzo alla ore 10.00 nel Salone dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, l’Amministrazione comunale presenterà i dettagli del progetto “Essere donna oggi: diritti acquisiti, diritti negati” a cura della Commissione consiliare Pari Opportunità. Alla conferenza stampa prenderanno parte la Presidente della Commissione Pari Opportunità Teresa Pensabene, il Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti, l’Assessora Lucia Nucera ed Ersilia Andidero per il settore giovanile della Reggina.

I termini

L’iniziativa prevede un concorso scolastico rivolto agli alunni delle scuole secondaria di primo e di secondo grado e si propone di promuovere la cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze di genere, di sollecitare i ragazzi alla conoscenza e all’ approfondimento dei fondamentali diritti acquisiti dalle donne in Italia; di farli riflettere sulla negazione dei diritti umani e civili delle donne in alcuni paesi del mondo. Gli studenti saranno chiamati a rappresentare uno o più diritti a favore della condizione femminile e della parità di genere, scegliendo tra le diverse forme espressive. Le scuole che aderiscono al progetto dovranno darne comunicazione all’indirizzo email ottava.commissione@reggiocal.it.. Il termine di scadenza per le iscrizioni è il 31 marzo 2023.

La partita

Un percorso ad hoc è riservato al settore giovanile della Società Reggina Calcio, che organizzerà la partita “Donne…nel pallone” alla quale sono invitate le scolaresche cui è rivolto il progetto. Un momento di incontro e socialità a cui parteciperanno anche il Sindaco facente funzioni, il presidente del Consiglio Comunale, assessori e consiglieri. L’inizio della partita sarà preceduto da un minuto di silenzio dedicato al dramma della guerra in Ucraina e alle donne vittime della negazione dei diritti in Italia e nel mondo. La manifestazione si svolgerà al Centro Sportivo Sant’Agata, alle ore 15,00 di sabato 11 marzo 2023.