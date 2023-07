Reggio. Scomparsa Gaetano Crea, Klaus Davi lancia un appello sui social - Tempostretto

Klaus Davi torna sulla vicenda di Gaetano Crea, scomparso un mese fa. Dal 18 giugno non si hanno più notizie di lui. Gli inquirenti sono al lavoro

REGGIO CALABRIA – A un mese dalla scomparsa, Klaus Davi torna sulla vicenda di Gaetano Crea, scomparso un mese fa. Dal 18 giugno non si hanno più notizie di lui. Gli inquirenti sono al lavoro e la famiglia in apprensione. Klaus Davi ha scoperto un dettaglio non da poco: Crea, lavoratore stimato, era impegnato come addetto delle società di pulizie attive in modalità di appalto presso le ferrovie di Reggio Calabria. Tutto da verificare che le due vicende siano collegate, ma “questa è l’occasione per riaccendere i riflettori su un contesto denunciato come pericoloso e malsano da molti operai che ho intervistato già nel luglio 2017”, ha ribadito Klaus Davi. Il giornalista ha diffuso un annuncio con indicati numeri di telefono cellulare (3715185486) e fisso (02860542) e un indirizzo mail (klausdavi@virgilio.it) per chi avesse notizie di Gaetano. “L’importante è che non scenda il silenzio e chissà che qualcuno non si decida a parlare”.