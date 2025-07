Reggio. Scuola Boccioni a Gallico, indetta la gara per la demolizione e ricostruzione

Briante: "l’intervento comporterà anche un significativo risparmio economico per le casse comunali"

REGGIO CALABRIA – È stato approvato dal settore Appalti e pubblicato sull’albo pretorio lo schema del disciplinare di gara per i lavori di demolizione e ricostruzione della scuola Boccioni di Gallico. L’atto riguarda l’approvazione dello schema di disciplinare di gara, degli allegati e del bando per una procedura telematica di gara aperta sotto soglia europea. L’oggetto della gara è la demolizione e ricostruzione della Scuola Media Boccioni, situata in via Garibaldi a Gallico, Reggio Calabria, con un importo complessivo di 2.496.009,39 euro oltre IVA e oneri previdenziali.

La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo. La procedura sarà gestita interamente online tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it in modalità ASP, con inversione procedimentale e riduzione dei termini. Potranno partecipare operatori economici conformi alla normativa vigente e con i requisiti richiesti. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Paolo Spanò.



«Inizia positivamente la fase di ricostruzione e riqualificazione del patrimonio dell’edilizia scolastica a Reggio Calabria, con la restituzione alla comunità di un plesso scolastico che, dal 2009, era ospitato in una struttura privata in affitto. Questa sistemazione provvisoria comportava un rilevante onere economico per l’Amministrazione comunale, con un fitto passivo mensile di circa 10.000 euro» ha chiarito l’assessore comunale all’Istruzione Anna Briante.



«Oltre all’evidente beneficio di restituire agli studenti di Gallico una scuola vera e propria, pensata e costruita per rispondere alla missione educativa degli edifici scolastici – ha poi aggiunto l’esponente della Giunta – l’intervento comporterà anche un significativo risparmio economico per le casse comunali. La procedura è stata sbloccata nel corso dell’ultimo anno grazie ai fondi dell’Agenda Urbana, oggi denominata Strategia Territoriale. Oltre alla nuova scuola di Gallico, tali risorse permetteranno la realizzazione di ulteriori interventi di edilizia scolastica in diverse aree periferiche della città».